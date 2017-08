La Russie préparait un plan de dopage pour son Mondial

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des hooligans, des ouvriers nord-coréens et du dopage : la recette d'une bonne coupe du monde en Russie Déjà privée de championnats du monde d'athlétisme à cause d'un dopage d'état institutionnalisé, la Russie ne s'est pas arrêtée là. Dans son édition à paraître samedi, l'hebdomadaire allemands'apprête à lâcher une bombe dans le monde du foot : la Russie prévoyait également un dopage de masse pour sa sélection en vue du mondial 2018.Alors que certains joueurs russes étaient déjà soupçonnés de dopage, le magazine allemand l'affirme, via Bryan Fogel, un documentariste américain qui côtoie le docteur Grigory Rodchenkov, exilé aux États-Unis après les révélations de ses actes : «Joint par le magazine allemand, le vice-premier ministre russe, Vitali Moutko, également chef du comité d'organisation du Mondial, a nié en bloc : «» .Évidemment…