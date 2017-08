La Russie ouvre un office de tourisme pour rassurer les Anglais

HL

Depuis l'été dernier et le match de l'Euro 2016 entre l' Angleterre et la Russie où des supporters desavaient été pris à partie par des Hooligans russes, les deux nations trainent un petit contentieux. Le pays de Vladimir Poutine, prochain organisateur de la Coupe du Monde 2018, a décidé de rassurer ses homologues anglais.Un office du tourisme va ouvrir le 1er septembre dans le centre de Londres «» , selon les mots du député russe, Alexei Cherepanov, en visite cette semaine au Royaume-Uni. Ce dernier a précisé que ce lieu aura pour but de «» tout en rappellant qu'il ne s'était passé aucun incident de violence durant la Coupe des Confédérations, cet été.De toute manière, les Anglais n'ont rien à craindre puisque l'intraitable FIFA va suspendre la sélection russe pour dopage et il n'y aura donc pas de supporters russes dans les stades. Ou pas.