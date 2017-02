La routine du Bayern, la force de Leipzig

La Bundesliga a confirmé les positions établies et les bonnes vieilles habitudes cette après-midi. Si Hambourg rentre de Munich avec une grosse déculottée (8-0), c'est surtout la place de dauphin de Leipzig qui s'annonce de plus en plus clairement, tandis que Dortmund n'a plus que le titre de meilleur buteur à espérer pour cette saison. En fond de classement, le maintien semble impossible désormais pour Darmstadt.

0

Bayern Munich 8-0 Hambourg SV

Meanwhile, in Munich, Ancelotti receives a gigantic pretzel to celebrate his 1,000th game [Via @BavarianFBWorks] pic.twitter.com/fIygcC63h9 — 101 Great Goals (@101greatgoals) February 25, 2017

Bayer Leverkusen 0-2 FSV Mayence

RB Leipzig 3-1 FC Cologne

SC Fribourg 0-3 Borussia Dortmund

SV Darmstadt 1-2 FC Augsbourg

Les supporters du HSV se rendent-ils encore à l'Allianz Arena ? Depuis six ans, l'histoire se ressemble sans varier d'un iota. Les joueurs d'Hambourg viennent, prennent une valise et repartent avec la honte d'un match catastrophique et digne d'un petit poucet de. Pire, les joueurs semblent résigner à subir ce scénario. Une fois encore, le Dino tend le bâton. Alors que Vidal a déjà ouvert le score, Mavraj fait une faute inutile sur Müller et donne un penalty à Lewandowski. En vingt minutes, le Bayern mène 2-0. Hambourg n'espère plus rien et laisse jouer. Lewandowski en profite pour soigner ses statistiques avec un joli triplé. Müller revit pour une journée, pour la première fois de la saison, avec une certaine générosité pour Alaba. Coman poursuit la déroute contre un duo Mavraj-Djourou apathique, avant la classique Robben pour atteindre le score tant espéré de 8-0. En sept matchs à l'Allianz Arena, le HSV a encaissé 44 buts (contre 3). Plus de six buts en moyenne. Pas sûr que les dirigeants hanséatique veulent encore sortir le barbecue pour s'excuser. Mais Carlo Ancelotti , sur son banc, a pu profiter de son méga bretzel.Les travers du Bayer de Roger Schmidt sont de retour. Après avoir perdu en Ligue des champions, le retour en Bundesliga n'a pas été plus heureux, la faute à un début de match totalement manqué. Sur corner, la défense de Leverkusen oublie son marquage et permet l'ouverture du score à bout portant de Bell. Sonnés, les joueurs du Bayer encaissent un deuxième but... sur coup de pied arrêté, encore. Öztunali tire avec malice son coup-franc rentrant, laissant Leno dans l'hésitation jusqu'à la dernière seconde. La déviation ne vient pas, mais le gardien du Bayer tombe dans le panneau. Mayence prend ses aises par rapport à la zone rouge, mais surtout, le club pharmaceutique loupe une occasion de revenir dans les tuyaux européens. La course à la septième place va être difficile.Leipzig doit une grande partie de sa saison à sa rapidité d'action à domicile. Encore une fois contre Cologne , les joueurs de Ralph Hasenhüttl mène au score si rapidement que l'adversaire n'a pas eu le temps de croire à l'exploit. Aujourd'hui, c'est une offrande de Kessler, le gardien de Cologne , qui permet à Forsberg d'ouvrir le score dans les cinq premières minutes. De suite, le match est plus facile. Avec un Dominik Maroh d'humeur carnaval, Leipzig prend le large sur un étrange coup de genou dans le mauvais sens. Si en deuxième période, leva mieux, fait le jeu et réduit le score, il est obligé de se découvrir. Werner, en contre-attaque, sans soutien, trouve une solution invraisemblable dans un angle impossible. Le RB veut sa place de dauphin cette année et l'aura. Fribourg est habituellement inspiré dans son Dreisamstadion. Pourtant, contre le BvB, les joueurs du Brisgau ont été plus faiblards qu'à l'accoutumé et ont laissé Dortmund faire le jeu. Sans sauter, Sokratis ouvre le score de la tête. Sur le banc, Christian Streich doit intervenir pour éviter la déroute, en ajoutant un troisième défenseur central (Kempf) dès la 24minute. Il ne peut pourtant rien contre la belle inspiration de Marco Reus , qui ridiculise le jeune Söyüncü avant de donner un but tout fait à Aubameyang. Erik Durm en fait de même un quart d'heure après pour un doublé du Gabonais. Le message est clair : la guerre pour le titre de meilleur buteur de la Bundesliga est lancée. Le titre, c'est fini depuis longtemps.Dans un match de la peur, où Darmstadt n'avait pas le droit à l'erreur, le but de Bobadilla en fin de rencontre fait mal aux. Avec seulement douze points, le maintien devient quasi impossible à espérer. Et Darmstadt peut s'en vouloir. Pour sa première mi-temps faiblarde, pleine de fautes techniques, sans tir au but, alors qu'Augsbourg n'était pas plus inspiré. Pour avoir surtout laissé le FCA revenir sur penalty, alors que Marcel Heller avait bien entamé la seconde période en fixant Marwin Hitz avant de conclure dans un but vide (47). Finalement, avec Raul Bobadilla, Aubgsbourg confirme que sa place en Bundesliga ne sera pas facile à reprendre. Il faudrait un miracle désormais pour que Torsten Frings sauve Darmstadt