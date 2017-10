La roulette insolente de JK Augustin

[ VIDEO BUT] Ligue des Champions Augustin élimine deux joueurs d'une roulette dévastatrice ! Le dribble de la soirée #RBLFCP pic.twitter.com/eWjuoPvKMn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 octobre 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Agressés par un gamin de 20 piges.Mardi soir, lors de leur déplacement à la Red Bull Arena de Leipzig (défaite 3-2), les Felipe et Iván Marcano ont croisé la route de Jean-Kévin Agustin, et ils s'en rappelleront. Heure du crime : 14minute.Lancé dans la profondeur, JKA est bougé comme il faut par le premier nommé, et perd l'équilibre sur plusieurs mètres. L'offensive de l'ancien Parisien semble alors mal embarquée, mais la grâce le touche à cet instant-là : à peine de retour sur pattes, l'attaquant tente - et réussit - une roulette entre ses deux gardes du corps, pour filer vers les cages gardées par José Sá. La suite est moins glorieuse, avec une tentative excentrée ambitieuse qui prive les locaux du break.Mais puisque c'était son jour, Augustin a ensuite signé le troisième pion de sa team . Histoire de finir de boire Porto.