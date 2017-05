La Roma veut Emery

AS Roma

198

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La valse des coachs semble désormais bien lancée pour le mercato estival. Après les rumeurs concernant la venue de Wenger au PSG , cette fois-ci c'est le technicien basque Unai Emery qui est annoncé du côté de la Louve.En effet, lea titré ce matin : «» . Le quotidien italien annonce également que l'entraîneur parisien, choix numéro un des dirigeants romains, succéderait à un certain Luciano Spalletti , dont les jours seraient comptés.Alors, faut-il y croire ? En tout cas, le technicien avait déclaré : «» après le match contre le Barça et le «» signifiait Paris. En cas de non-départ d'Emery, les principales cibles pour succéder à Spalletti seraient Mancini, Montella et Gasperini.va sûrement être interrogé cette semaine à propos de cette rumeur. Rumeur qu'il effacera aussi vite que l'équipe d'Avranches.