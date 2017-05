La Roma s'impose pour la der de Totti

1

AS Roma 3-2 Genoa

🇮🇹 #SerieA Dernière entrée en jeu de Francesco Totti avec la Roma ! Sa dernière apparition avec la Louve... Historique#Tottiday pic.twitter.com/B2qj7qYcmb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 28 mai 2017

KC

54minute, Francesco Totti entre en jeu pour son dernier match sous le seul et unique maillot qu'il ait jamais porté : le maillot romain.A ce moment-là, l' AS Roma bute face au Genoa . Même si Edin Dzeko a rapidement égalisé après l'ouverture du score prématurée de Pellegri pour les visiteurs, les Romains ne parviennent pas à concrétiser leur domination. Alors, Spalletti cède aux appels du public et lance son capitaine en lieu et place de Mohamed Salah . A partir de là, la Roma se transforme et va chercher sa victoire. Même s'il n'est pas directement impliqué dans les buts de Daniele de Rossi et Diego Perotti , Totti participe largement à la fête. Le but du 2-2 de Lazovic n'est qu'une péripétie qui rend la dernière vicoire de Totti encore plus belle.Grâce à cette dernière victoire, la Roma termine à la deuxième place de Serie A.