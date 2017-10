La Roma s'en sort bien

Contrat rempli pour la Roma, qui aligne une troisième victoire en championnat et recolle au groupe de tête.Et pourtant, Dieu sait que ce fut loin d’être glorieux. Dans un premier acte bien terne, Stephan El Shaarawy a brillé en allumant le portier de Bologne , Angelo da Costa, d’une splendide reprise de volée en pleine lucarne peu après la demi-heure de jeu. Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la quenotte, tant les joueurs de la Louve ont été imprécis face à Da Costa. De l’autre côté du terrain, son homologue romain, Alisson, a passé un début de match bien tranquille, se contentant d’être attentif aux rares tentatives de contre des. À noter, toutefois, une belle manchette du gardien brésilien sur une tête à bout portant de l’attaquant Bruno Petković (32).Au retour des vestiaires, Edin Džeko croyait rouvrir son compteur en championnat, bloqué depuis le 1octobre et un pion contre l' AC Milan (0-2), mais son tir victorieux est annulé pour un hors-jeu très discutable. Qu'importe. Quarante minutes d’ennui plus tard, lespeuvent célébrer leur troisième victoire un but à zéro d’affilée. La Roma revient à deux points du podium, tandis que Bologne reste onzième en concédant sa troisième défaite consécutive en Serie A.