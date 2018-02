La Roma s'en sort

19

Udinese (3-5-2) : Bizzarri - Larsen, Danilo, Samir - Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Adnan - De Paul, Perica. Entraîneur : Oddo.



Roma (4-2-3-1) : Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Jesus - De Rossi, Pellegrini - Ünder, Nainggolan, El Shaarawy - Džeko. Entraîneur : Di Francesco.

On ne l'attendait quasiment plus.Après 70 minutes et une dizaine de frappes plus ou moins dangereuses, on se disait en effet que la Roma allait encore bloquer. Ce qui aurait fait mauvais genre, puisque les hommes de Di Francesco restaient sur deux petites victoires en neuf rencontres. Mais d'un seul coup, Ünder est sorti de sa boîte, et sa frappe aussi puissante que soudaine a offert les trois points à son équipe sur le terrain d' Udinese Avant ce but décisif, Ünder s'était déjà montré. Surtout en première période. Mais les tentatives du Turc étaient soit trop imprécises, soit repoussées par Bizzarri. El Shaarawy, lui, s'est distingué par sa maladresse, tandis que les locaux ont vu Alisson stopper l'une de leurs rares opportunités. Sur un service de Nainggolan, Perotti a finalement achevé l'adversaire dans le temps additionnel.Avec un match d'avance, la Louve récupère donc la troisième place devant l' Inter . Et remercie son homme en forme.