La Roma plie Cagliari sur le gong

1



Roma (4-3-3) : Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov,- Pellegrini, De Rossi, Nainggolan - Schick, Dzeko, Perotti. Entraineur: Eusebio Di Francesco

Cagliari (3-5-1-1) : 8A. Cragno - Romagna, Andreolli, Pisacane - Van Der Wiel, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin - Joao Pedro - Pavoletti . Entraineur: Diego Lopez.

Sacréfinal.Muselée par un Cagliari solidaire et costaud derrière, la Roma a du s'en remettre à sa grande tige, Federico Fazio , pour l'emporter sur le fil face à Cagliari Lesproposent longtemps un football trop stéréotypé pour percer la défense en béton armé des Sardes. Dzeko galère pour toucher le cuir tandis que Schick, secoué par les défenseurs, passe une bonne partie du match le cul par terre. Finalement, ce petit filou de Dzeko pense quand même avoir trouvé la solution quand il obtient un penalty, après que l'arbitre ait consulté la Var, suite à un contact léger mais bien réel avec Cragno.Une offrande que gâche Perotti en envoyant une vilaine frappe qui ne trompe pas la vigilance du portier sarde. Les minutes passent, la Louve continue de ramer, mais Fazio n'est pas encore résigné. Suite à un cafouillage dans la surface, l'Argentin marque un but qui ne ressemble pas à grand chose, après avoir profité d'une sortie hasardeuse de Cragno. Mais les Romains doivent encore attendre consultation de la Var pour que le pion soit validé. Irrespirable. Finalement, trois minutes plus tard, l'Olimpico peut enfin exploser quand l'arbitre rend son verdict.Un succès à l'arraché mais précieux pour la Louve, qui reste à quatre points de Naples , bien calé sur le trône de Serie A.