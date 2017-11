La Roma piétine la Lazio et monte sur le podium

Dans un derby crispé qu'elle a su maîtriser, la Roma repart de l'Olimpico avec les trois points et une victoire de prestige. Une victoire importante tant pour les têtes qu'au niveau comptable, puisqu'elle permet aux Giallorossi de prendre la troisième place du classement tout en restant la meilleure défense de Serie A.

La menace Džeko

Sexe, VAR et Kolarov

AS Roma (4-3-3) : Alisson – Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov – Nainggolan, De Rossi, Strootman – El Shaarawy, Džeko, Perotti. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Lazio (3-5-1-1) : Strakosha – Radu, De Vrij, Bastos – Lulić, Milinković-Savić, Leiva, Parolo, Marušić – Luis Alberto – Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi

Encore sonné par l'élimination de saen début de semaine, le football italien avait tout prévu pour réconcilier sesavec unbouillantissime. Francesco Totti , jeune retraité qui a vécu pendant presque 25 ans les derbys, a sans doute apprécié la prestation de son club face à une Lazio inoffensive pendant plus d'une heure, qui a rehaussé trop tard son niveau de jeu. L'équipe de la Louve a donc fait honneur à son capitaine de toujours, et surtout bien préparé son déplacement décisif de mercredi sur la pelouse de l' Atlético en Ligue des champions.Devant les deux curva pleines, fait rare ces dernières années, ce sont pourtant lesqui commencent très fort avec ce but justement refusé de Ciro Immobile en position de hors-jeu (2). Ces cinq minutes passées, la Roma va peu à peu prendre le contrôle du jeu, obligeant la Lazio à procéder en contres. Les occasions se font rares dans le premier quart d'heure, et c'est Džeko d'un coup de casque donné à reculons qui fait passer un frisson dans la tribune nord (19). L'attaquant bosnien est l'homme à abattre au cours du premier acte, encore plus lorsqu'il est dos au but, sa volée sur un délicieux corner de Florenzi passant elle aussi de peu à côté juste avant la pause.Les vingt-deux acteurs reviennent sur la pelouse en ayant laissé la crispation au vestiaire, et c'est tout de suite plus animé. Plutôt inspiré depuis son arrivée à Rome, Kolarov s'autorise un slalom et obtient un penalty, transformé en marchant par Perotti (48). Explosion de joie chez les supporters des, qui n'ont même pas le temps de finir de s'égosiller que Nainggolan double la mise d'une frappe chirurgicale qui bat Strakosha (52). À ce moment-là, on pense que la Roma va gérer, que la Lazio va s'enfoncer. Eh bien non, puisque sur un centre de Nani , entré en jeu pour réveiller les troupes, Manolas fait une main énorme dans sa surface. Aux fraises dans un premier temps, l'arbitre Gianluca Rocchi consulte ensuite la VAR et donne justement penalty aux hommes de Simone Inzaghi , qui permet à Ciro Immobile d'inscrire son quinzième but en Serie A (72). De quoi réveiller totalement les, qui se mettent au niveau de l'évènement beaucoup trop tard. Dans une fin de match à nouveau crispante et même avec six minutes de temps additionnel, la Roma tient bon et s'offre une 58victoire face à la Lazio dans le derby de la capitale de la Botte.