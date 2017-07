La Roma pète un câble pour la vidéo de présentation de Defrel

1

Are we doing this right? 👀 ✍️ #ASRoma 😉 pic.twitter.com/u3qZ6OKFGm — AS Roma English (@ASRomaEN) 20 juillet 2017

Fin du game.On l'a compris, cet été les clubs ont décidé de balancer des vidéos plus folles les unes que les autres pour annoncer leurs recrues. Après le tweet de Salah à Liverpool , l'achat sur FIFA 17 de la Roma - déjà - ou la conversation WhatsApp d' Aston Villa pour Terry, l' AS Roma vient de sortir le boss de fin de ce petit jeu estival.Le club de la Louve a profité de la signature de Grégoire Defrel pour balancer une vidéo complètement barrée, mélangeant références de la pop culture et codes de films d'actions, entrecoupés d'images de de Defrel. Le tout sur un ton volontairement second degré pour répondre aux critiques de leurs précédentes vidéos. Du grand art :Ça ne vaut pas la présentation de Théo Hernandez qui a fait semblant de ne pas savoir jongler.