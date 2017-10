La Roma met le Milan à nu

Grâce à des buts de Džeko et Florenzi en seconde période, les Giallorossi obtiennent un succès dans l'ensemble mérité, fragilisant ainsi la situation d'un grand ancien de la maison, Vincenzo Montella, sur le banc adverse.

Une première mi-temps bas de gamme

Džeko-Florenzi, bourreaux de Montella ?

Milan (4-2-3-1) : Donnarumma – Musacchio, Bonucci, Romagnoli – Borini (83e Bonaventura), Kessie, Biglia, Çalhanoğlu, Rodríguez – Kalinić (82e Cutrone), A. Silva



Roma (4-3-3) : Alisson – B. Peres, Fazio, Manolas (87e J.Jesus), Kolarov – Strootman (29e Pellegrini), De Rossi, Nainggolan – Florenzi, Džeko, EL Shaarawy (80e Gerson)

Le retour à la vie footballistique des grands éclopés de ce sport est souvent ratifié par un but. Après s'être pété deux fois le même genou en un an, Florenzi tourne donc définitivement la page de la guigne grâce à ce but du 2-0, à l'affût d'une frappe de Nainggolan repoussée par Donnarumma. Le pion du K.-O. pour une Roma qui a pris tout son temps ce soir à San Siro pour dessiner sa victoire, confirmant que certains l'avaient enterrée sans aucune raison valable au moment d'établir la ligne de départ de cette saison 2017-2018. Amis fraternels depuis qu'ils se sont connus ados à Empoli , Di Francesco exulte, tandis que Montella (9 défaites et 3 nuls face à son premier employeur) est officiellement sur la sellette. Le nouveau Milan continue de décevoir et il faudra encore se coltiner un derby contre l' Inter après la trêve.C'est Marcos Cafu qui assure l'avant-match, recevant un maillot floqué avec son nom et son inséparable numéro 2. Il est ovationné par tout San Siro, sauf le parcage des supporters de la Roma qui ne lui ont jamais pardonné son départ au Milan en 2003. Les deux équipes italiennes du «» passent un test important, et si Di Francesco le fait sans Defrel, Perotti, Karsdrop, Emerson et Schick, Montella l'aborde avec neuf recrues dans son onze de départ, dont Borini arrière droit. Un choc qui déçoit énormément sur le plan purement technique, beaucoup d'approximations, pas de plan de jeu défini et seulement deux tirs cadrés signés Florenzi (aligné ailier droit) et le néo-entrant Pellegrini, que Donnarumma stoppe sans la moindre difficulté. Une glissade de ce dernier au moment de renvoyer la balle aurait pu se finir en but gag pour la Roma, mais Strootman ne cadre pas son lob. Le Néerlandais sortira peu après s'être entrechoqué la tête avec Fazio. Côté Milan, les meilleures opportunités sont des tentatives non cadrées de l'extérieur de la surface de Kessié et Çalhanoğlu. Difficile de voir où Montella et son 3-5-2 veulent en venir, mais heureusement pour eux, la Roma n'est pas beaucoup plus inspirée. On en vient à espérer un coup de VAR pour apporter un peu d'action.Le duel Bonucci-Džeko anime le début d'une seconde mi-temps que le Milan aborde avec de meilleures intentions. Cela reste néanmoins brouillon avec des situations favorables mal exploitées lors des transitions offensives, notamment une frappe d'un Çalhanoğlu esseulé à la limite de la surface, mais détournée en corner. Peu après, Andre Silva reprend un centre dévié de Rodríguez au second poteau, mais ce n'est pas cadré. Cette fois, le match est bien lancé avec un Florenzi butant sur Gigio en un contre un, et le premier tir cadré des Milanais arrive enfin, il s'agit d'une demi-volée de Bonucci sur corner, mais Alisson repousse. La copine de Jordy veille également au grain sur un tir en pivot de Kalinić. Andre Silva régale de quelquessympathiques, on sent le Milan monter en puissance... jusqu'à ce que Džeko décide de sortir de sa torpeur. Servi par un mini-rush de Pellegrini, le Bosnien envoie une frappe légèrement déviée par Romagnoli qui finit au fond des filets. Nous sommes à la 73minute, il en faut cinq de plus pour que Florenzi double la mise et dix pour que Çalhanoğlu prenne son second jaune et mette fin à tout suspense. Quatrième succès de suite pour la Roma, second revers consécutif pour le Milan. San Siro est resté neutre au coup de sifflet final, mais le nom d'un certain Ancelotti a souvent résonné dans ses travées.