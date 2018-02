La Roma gifle Benevento et double la Lazio

Roma (4-2-3-1) : Alisson – Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov – Strootman, Gerson – Cengiz (De Rossi, 82e), Perotti (Schick, 89e), El Shaarawy (Defrel, 56e) – Džeko. Entraîneur : Eusebio Di Francesco



Benevento (4-2-3-1) : Puggioni – Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia (Sagna, 72e) – Sandro, Viola – D'Alessandro (Lombardi, 60e), Brignola, Đuričić – Guilherme. Entraîneur : Roberto De Zerbi

Coup de chance pour la Roma : Cheikh Diabaté est resté sur le banc.Comment se remettre la tête à l'endroit après une seule victoire sur ses huit derniers matchs ? En affrontant la lanterne rouge. Mais le cave se rebiffe et Guilherme refroidit le Stadio Olimpico d'entrée sur une frappe déviée par Manolas. Ça sent la, ça sent la Roma. Après de multiples occasions, les Romains reviennent tout de même grâce à une tête de Fazio. On voit alors difficilement comment les coéquipiers de Bacary Sagna et Cheikh Diabaté pourraient contenir les assauts de la Louve en seconde période. Et c'est logiquement que Džeko bat lui aussi d'un coup de casque Puggioni à l'heure de jeu, Cengiz Ünder mettant un terme au suspense en s'offrant ensuite un joli doublé. Le but de Brignola n'y changera rien, Defrel parachevant la large victoire des siens sur penalty.La Roma s'intercale à la quatrième place, pile poil entre l' Inter et la Lazio