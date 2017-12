La Roma freinée au Chievo

1

Après-midi rageant pour la Louve.En déplacement au stade Marcantonio-Bentegodi de Vérone, les Romains n'ont pas profité du nul entre la Juve et l' Inter samedi (0-0) pour refaire un peu de leur retard sur le haut de tableau, et restent à trois unités du podium.Avec un Maxime Gonalons titulaire pour la cinquième fois de la saison en Serie A, les hommes d' Eusebio Di Francesco se sont cassé les dents, malgré quelques mèches allumées par Aleksandar Kolarov et l'entrée à l'heure de jeu du chasseur de buts Edin Džeko. Le vétéran Stefano Sorrentino (38 ans), notamment décisif devant Patrik Schick (82) permet aux coéquipiers de Valter Birsa et Mariusz Stępiński de prendre un point, après la rouste encaissée à San Siro face à l' Inter la semaine dernière (5-0). Rideau.: Sorrentino, Cacciatore, Tomović, Gamberini, Jarosinski, Bastien, Radovanović, Depaoli (Dainelli 72), Birsa, Inglese, Meggiorini (Stępiński 76).: Alisson, Bruno Peres , Fazio, Juan Jesus , Kolarov, Nainggolan, Gonalons, Strootman (Ünder 80), Gerson (Džeko (64), Schick, El Shaarawy (Perotti 72).