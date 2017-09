La Roma étrille Vérone

Une pluie de buts, sous le déluge. Voilà qui tombe bien. Tranquilles et convaincants, les Romains s'imposent au Stadio Olimpico face à une très faible équipe du Hellas Vérone . Quand à ce quatuor offensif, qu'est-ce qu'il est sexy...Dès les premières minutes, la Roma allume le four en chaleur tournante : un bon colombo de Hellas Vérone se cuit longtemps, une heure trente, thermostat 7. Les premières banderilles romaines pleuvent, notamment via Nainggolan qui dicte parfaitement le jeu. C’est d’ailleurs lui qui, d’un bon service de l’extérieur du pied, permet à Ünder de toucher la barre à la 17minute. Dans sa lancée, voilà le milieu de terrain belge trouvé au cœur de la défense du Hellas sur un habile jeu en triangle, qu’il conclut d’une frappe dans le petit filet de Nícolas (1-0, 22). Mais puisque l’un ne va pas sans l’autre, il est un bien différent bonhomme qui règne également sur la rencontre : Edin Džeko et son mètre quatre-vingt-treize. L’énergumène se permet d’abord de ne pas jouer le coup sur cette superbe passe en profondeur, se pensant hors-jeu (27), avant, précisément au moment où Vérone commençait à relever la tête, d’enfoncer le clou. Après un excellent travail sur l’aile droite de Florenzi, le buteur conclut de la tête le centre-caviar du latéral pour le but du 2-0 (34).Le pire, c’est que cela ne fait que commencer, le schéma fonctionnant plutôt efficacement. Sur une nouvelle passe en profondeur d’El Shaarawy, Džeko place un bon pointu des familles qui fuse au fond des filets (61, 3-0). Rome va vite, combine, propose et, logiquement, fait craquer les nerfs. Souprayen récolte un deuxième jaune difficilement contestable et laisse le Hellas à dix, ce qui n’est pas prêt d’arranger les choses. La suite ? Une kyrielle d’occasions, de cette frappe d’Ünder au-dessus (67) à celles dévissées d’El-Shaarawy (72et 86). La Roma s’impose 3-0 et confirme son bon début de saison. Reste maintenant à confirmer face à autre chose qu’un avant-dernier de championnat. Ah, Hellas, si j'avais Džeko dans mon équipe...