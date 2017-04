La Roma envoie Pescara en Serie B

0

Pescara 1-4

Il n'y avait pas grand suspense.Mais Pescara , lanterne rouge de Serie A, a quand même tenu près d'une mi-temps face à la Roma, dauphin du leader turinois, malgré un but injustement refusé à Salah en début de rencontre. Juste avant la pause, Strootman, bien servi par El Shaarawy, a ouvert le score, avant d'être immédiatement imité par Nainggolan à la suite d'un bon boulot de Džeko. Dans le second acte, Salah s'est offert un doublé et Pescara a réduit la marque, pour l'honneur, par Benali. Plus que jamais dernier du championnat, Pescara n'a plus aucune chance de se maintenir. La Roma, elle, n'a pas beaucoup plus d'espoir de revenir sur la Juve, mais consolide sa deuxième position.Bye bye, Zdeněk Zeman.