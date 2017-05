La Roma écrabouille le Milan et s'offre une dernière chance

Un doublé de Dzeko, un but d'El Shaarawy et un penalty de De Rossi ont permis aux Giallorossi de s’imposer 4-1 chez le Milan ce soir (Pasalic avait réduit le score). Un succès auquel n'aura pas participé Totti au grand dam des tifosi rossoneri.

Milan AC 1-4 AS Roma

Dzekollage réussi

No Totti, no party

» , entonne le parcage visiteurs, et tout San Siro répond par des applaudissements nourris. Le genre de scène qui fout le frisson et vous réconcilie avec le foot. Nous sommes à la 85minute et Spalletti a décidé de faire entrer Bruno Peres en troisième remplaçant. Pas de Totti donc pour sa dernière visite au sein de la Scala du football. Le public milanais lui avait également rendu hommage à l'annonce des formations, le speaker marquant un temps d'arrêt au moment d'arriver au numéro 10. De quoi gâcher un peu la fête de la Roma, large vainqueur et qui repasse devant le Napoli. Elle aura même l'occasion de revenir à quatre longueurs de la Juve lors de la confrontation directe dimanche. Quant au Milan, tout comme l' Inter , il continue de tout faire pour ne pas participer à l'Europa League.Le Milan est soulagé, une éventuelle victoire n'offrira pas leà la Juventus suite du résultat de parité dans le derby turinois hier soir. Dommage toutefois car cette situation alambiquée aurait créé une drôle d'atmosphère à San Siro, mais ce sera finalement une soirée comme une autre avec toujours ce troisième anneau fermé même pour la réception de la Roma. Enfin, une soirée comme une autre, c'est vite dit. Avec dix-sept tentatives durant la seule première mi-temps, la Roma a effectué une de ses meilleures mi-temps de la saison. Pourtant, elle a pris le soin de laisser la possession à son adversaire, bien aidée dans cette initiative par l'ouverture du score dès la 8minute. Salah chipe un ballon à Deulofeu et se lance dans un double une-deux avec Dzeko, lequel nettoie la lucarne de Donnarumma. Le jeune portier du Milan déviera deux autres tentatives sur le poteau (frappe de mule de Perotti et tir placé de Nainggolan), mais ne peut rien sur le coup de tête du Bosnien sur corner. Un doublé qui permet à ce dernier de prendre seul la tête du classement des buteurs. À la demi-heure de jeu, le match est plié, d'autant que lesne savent que faire du ballon qu'on leur a confié. À un moment, Sosa envoie une mine du désespoir et ça ferait mouche sans l'intervention de Szczesny, mais c'est le seul vrai soubresaut du Diable.Probablement sans trop de conviction, Montella joue sa carte Bertolacci, pur produit du centre de formation de la Roma que le Milan a surpayé une vingtaine de millions d'euros il y a deux ans. À part un centre réceptionné pleine face et une embrouille, aucune conséquence sur le cours du jeu. Ainsi, la rencontre s'enlise à cause d'hôtes incapables de mettre en danger l'arrière-garde adverse une fois arrivés à hauteur des vingt mètres. Côté Louve, El Shaarawy entre et déclenche les applaudissements de San Siro qui n'a pas oublié sa belle année 2012-13 avant de sombrer, tandis que l'sort Ocampos de son chapeau. C'est l'ancien Marseillais qui prolonge un corner et Pasalic qui n'a plus qu'à battre tranquillement le portier polonais et relancer le match. Il reste quinze minutes, le stade pousse, mais « El Shaa » réfrène ses ardeurs dans la foulée. Palletta prend son quatrième rouge de la saison en provoquant un penalty que De Rossi transforme malgré la déviation de Donnarumma. De quoi nourrir encore plus de regrets sur le refus de Spalletti d'accorder quelques minutes à Totti. Vache.