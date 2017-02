La Roma dévore le Toro

0

AS Roma 4-1 Torino

Net et sans bavure.Solide défensivement et inspirée offensivement, la Roma est venue à bout du Torino , sans trop se fatiguer ce dimanche soir.Après un service de Nainggolan, Džeko ouvre le bal d'une frappe précise du droit à l'entrée de la surface. La 19réalisation en Serie A pour la machine à but bosnienne de la Roma. Inarrêtable. Mohamed Salah double dans la foulée la mise, d'une demi-volée puissante. Le Toro, étouffé, ne peut pas faire valoir ses arguments offensifs, Belotti étant notamment parfaitement muselé par Fazio-Manolas, la charnière centrale de la Louve. Leandro Paredes prolonge avec la manière la soirée idéale desen armant aux vingt mètres un missile du droit qui trompe une fois de plus Joe Hart , dépité. Et Nainggolan n'a plus qu'à profiter d'un service de Totti, fraîchement entré en jeu, pour trouver aussi le chemin du but d'une jolie frappe enveloppée. Entre-temps, les Grenats avaient quand même sauvé l'honneur grâce à Maxi López , qui a exploité le relâchement de la défense romaine pour réduire le score d'une frappe croisée.À l'exception d'une défaite face à la Samp' fin janvier, la Roma a remporté tous ses matchs, toutes compétitions confondues, depuis le 22 décembre 2016.La Louve ne plaisante plus, est à sept longueurs de la Juve, mais reste bien accrochée à sa place de dauphin.