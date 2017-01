La Roma désosse la Sampdoria

0

Du travail de pro. Bien lancée par un but splendide de Nainggolan, la Roma a démoli méthodiquement la Sampdoria pour se qualifier sans forcer pour les quarts de finale de la Coupe d' Italie Des cagoules en tribunes, la doudoune de Francesco Totti et le bonnet de Luciano Spalletti . À l'heure d'entamer la rencontre, un froid de canard vient cueillir spectateurs comme joueurs à l'Olimpico. Frigorifiée, la Louve commence doucement. Puis Radja Nainggolan se décide à faire monter sérieusement la température. Le Ninja catapulte une volée sublime dans les filets de Puggioni. Avant de fêter son but tranquille, comme si de rien n'était. De quoi donner des idées à Edin Džeko, qui double la mise dans la surface du gauche peu après la mi-temps, après un bon service d'El Shaarawy. Puis, c'est au tour du Bosnien de servir le Pharaon, qui conclut d'un lob pas dégueulasse dans la surface. La Samp est larguée, Spalletti fait entrer Totti, et Nainggolan claque même un doublé de la tête en toute fin de match, histoire de conclure en beauté la soirée.Succès tranquille pour la Louve, qui affrontera Cesena au prochain tour de la Coppa. De quoi aborder en toute sérénité son prochain match de Serie A face à Cagliari , ce dimanche.