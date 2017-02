La Roma dérouille la Viola

Džeko par deux fois, Fazio et Nainggolan infligent une lourde défaite à la Fiorentina et reprennent ainsi leur seconde place que le Napoli occupait temporairement depuis trois jours.

0

Roma 4-0 Fiorentina

Džeko vs le fantôme de Kalinić

La Louve dévore son bifteck à la florentine

Icardi, Belotti, Higuaín 15. Mertens 16, et Džeko 17. Les buteurs de Serie A se répondent du tac au tac, et le Bosnien ne pouvait manquer à l’appel ce soir. Trouvé à la limite du hors-jeu par De Rossi, il dégaine un contrôle poitrine orienté pour enchaîner d’une frappe du gauche et ouvrir le score à la 39minute de cette rencontre. Un but qui annihile toute velléité d’une Fiorentina bien trop timide. La Roma s’impose brillamment 4-0 et reste à l'affût d’un faux pas de la Juve qui a toutefois l’occasion de la distancer de sept points en remportant le match en retard à Crotone ce mercredi.Les jardiniers de l’Olimpico connaissent leur taf. C’est que dimanche après-midi, Italiens et Gallois piétinaient la pelouse pour le compte de la première journée du Tournoi des Six Nations et c’eût été dommage que deux belles équipes comme la Roma et la Fiorentina s’affrontent sur un champ de patates. Spalletti et Sousa optent tous deux pour un 3-4-2-1 mais le second doit se passer de Kalinić suppléé par le Sénégalais Babacar. Les adversaires se craignent et se respectent, d’où un premier quart d’heure très tranquille avant la première occasion. Elle est signée Chiesa Jr, décidément en très grande forme. Lancé à la limite du hors-jeu par une ouverture millimétrée de Rodríguez, il lobe Szczęsny, mais le ballon redescend trop lentement et Fazio peut écarter le danger. Cela a le mérite de réveiller lesqui prennent alors les choses en main. El Shaarawy est stoppé par une sortie de Tararusanu et une anticipation de Sánchez sur un centre bien ajusté de Peres. Ce dernier bouffe la feuille en gâchant un caviar de Nainggolan alors qu’il n’avait plus qu’à ajuster le portier adverse, tandis que Džeko cadre une première tentative, mais la frappe est trop écrasée. Patience, l'ouverture du score arrive un peu plus tard et de façon méritée.La Fiorentina est incapable de se montrer dangereuse et l’absence de Kalinić ne se fait pas seulement ressentir sur le pan de la finition, non, l’animation offensive est aussi fortement pénalisée. La Roma contrôle et double la mise à la première occasion sur un coup franc bien botté par De Rossi côté droit et réceptionné de la tête par Fazio. Poteau rentrant. Le break est fait. Sousa n'a d'autre choix que de prendre des risques et fait entrer Iličić pour Oliveira, Bernardeschi devenant ainsi latéral gauche (avant de laisser sa place à Tello). Rien n'y fait, Rüdiger frôle le 3-0 tout comme Džeko qui voit sa tentative repoussée par un tacle de Rodríguez. Sur le plan des individualités, Nainggolan, mais surtout Emerson sur son flanc gauche survolent la rencontre, et physiquement, tous les louveteaux tiennent la distance. Le troisième arrive finalement sur une contre-attaque à montrer dans toutes le écoles de foot. Dans ses vingt mètres, Emerson trouve Džeko dans le rond central qui, dos au but, remet pour De Rossi. En une touche, le capitaine lance Strootman parti à gauche, Nainggolan a suivi et se fait servir au point de penalty. Contrôle, but. 3-0. Rideau ? Pas encore, Džeko flaire la bourde d'Astori et s'en va planter le quatrième. 24 buts en 32 matchs pour Edin. La forme de sa vie. Grenieren profite alors pour faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. La fête est complète et la Roma n'a pas encore perdu le moindre point à domicile.