La Roma démolit le Barça !

L’AS Roma a accompli un immense exploit en piétinant 3 à 0 des Barcelonais inexistants durant l’intégralité du match. Le Barça a beau avoir gagné 4-1 le match aller, le voilà éliminé de la Ligue des champions. Incroyable !

Džeko fait hurler la Louve

Barcelone ne sait pas défendre, et ça s’est vu

Roma (3-5-2) : Alisson – Manolas, Fazio, Juan Jesus – Florenzi, Nainggolan, De Rossi (c), Strootman, Kolarov – Džeko, Schick. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



Barça (4-4-2) : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba – Sergi Roberto, Rakitić, Busquets, Iniesta – Messi, Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Inimaginable. Renversant. Insensé. Piétiné à l’aller, Rome vient de démolir et d’éliminer Barcelone, l’un des grands favoris de la Ligue des champions, au terme d’une soirée incroyable à laquelle personne n’avait songé. Pourtant, Ernesto Valverde avait prévenu cette semaine : «» À les voir dominés dans tous les duels, pris dans la relance et incapables de résister plus de cinq minutes à l’ouverture du score de Džeko, le technicien barcelonais a vite compris que ses joueurs ne l’avaient pas entendu. Car lesont tout fait, ce soir, pour permettre à la Roma de croire à un improbable come-back qu’elle a fini par accomplir en l’emportant 3 à 0.À 4-1 contre soi à la moitié d’une confrontation aller-retour, mieux vaut marquer tôt pour se donner un peu de courage. Ça, les Romains l’ont bien compris, un homme en particulier : Edin Džeko. Lancé de loin par De Rossi entre Umtiti et Jordi Alba , l’attaquant bosnien profite de la nonchalance de ses vis-à-vis pour ouvrir le score de près à la 6minute et ajouter une pincée de suspense sur le menu du soir. Étrangement abandonné au milieu de la surface du Barça par Umtiti et Piqué, le jeune Patrik Schick est tout proche d’inscrire le but du 2-0 à la demi-heure de jeu, mais sa tête frôle le poteau droit de Ter Stegen qui était battu. Džeko, complètement effervescent ce soir, voit la sienne claquée au-dessus de sa barre par le gardien allemand quelques minutes plus tard. Et le Barça dans tout ça ? Il n’existe pas, ou alors seulement sur ces deux coups francs lointains que Messi, dans la bronca du Stadio Olimpico, envoie nettement au-dessus du but romain.Bercés par le chant deset les vagues romaines qui déferlent en rythme sur leur défense, les Barcelonais restent bien enfoncés dans leur rocking-chair au moment d’attaquer la seconde période. Forcément, ça dégénère vite pour les Espagnols. Le chef étoilé Džeko retourne la crêpe barcelonaise et, sur un nouveau ballon en profondeur lobé signé Nainggolan, s’amuse avec la doublette Umtiti-Piqué pour obtenir un penalty concédé par Piqué et transformé par De Rossi à l’heure de jeu. Un seul petit but sépare désormais les Romains d’une qualification à laquelle personne ne croyait, peut-être même pas eux. Barcelone défend mal, le sait et essaie de se positionner plus haut, mais un déchet technique trop important l’en empêche. Nainggolan et De Rossi tentent leur chance sans succès, Messi également, étouffé comme tous ses partenaires. Sur son banc, Valverde n’apporte pas de solutions. Alors qu’il ne reste que dix minutes, El Shaarawy réussit une superbe reprise en extension repoussée in extremis par Ter Stegen, qui ne peut finalement rien sur la tête décroisée de Manolas sur corner à la 83minute. Éliminé, le Barça se met enfin à jouer au football. Trop tard. Trop petit, il ne méritait de toute façon pas d’aller plus loin ce soir.