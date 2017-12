La Roma croque la SPAL

AS Roma(4-3-3): Alisson – Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov– Pellegrini, Gonalons, Strootman - Under, Dzeko, El Shaarawy. Entraîneur : Eusebio Di Francesco

SPAL (3-5-2): Gomis – Cremonesi, Vicari, Felipe - Lazzari, Grassi, Viviani, Rizzo, Mattiello - Paloschi, Bonazzoli. Entraîneur : Leonardo Semplici



Les mains dans les poches.La Louve n'a pas eu à forcer son talent pour dévorer la SPAL , larguée d'emblée à l'Olimpico. Les joueurs de la formation d'Émilie-Romagne se retrouvent à dix après à peine onze minutes de jeu. Felipe se fait logiquement exclure après avoir joué des mains pour empêcher Dzeko de filer au but. Privé de but en Serie A depuis la septième journée, le Bosnien a la dalle. Et frappe pour la huitième fois de la saison, en envoyant un joli tir croisé dans la surface, suite à une excellente passe d'El Shaarawy.Omniprésent, le Pharaon continue d'ambiancer la soirée en servant d'une talonnade Kevin Strootman , qui envoie un caramel sous la barre pour doubler la mise. Asphyxiée, la SPAL craque une troisième fois quand Pellegrini participe à son tour à la fête, d'un puissant coup de casque. Les hommes de Leonardo Semplici ne sauveront l'honneur que grâce à Viviani, qui transforme en deux temps un penalty.Succès très tranquille pour les, invaincus en Serie A depuis la mi-octobre. Les hommes d' Eusebio di Francesco reviennent temporairement à la hauteur de la Juve au classement, en attendant le choc qui opposera ce soir les Piémontais au Napoli.