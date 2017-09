La Roma croque l'Udinese

AS Roma (4-3-3) : Alisson – Florenzi (Bruno Peres 78e), Manolas, Fazio, Kolarov (Moreno 74e)– Strootman, De Rossi, Nainggolan – Perotti, Džeko (Defrel 71e), El Shaarawy. Entraîneur : Eusebio Di Francesco



Udinese (4-4-2) : Bizzarri – Larsen, Angella, Nuytinck, Samir – De Paul (Bajic 70e), Barak (Fofana 52e), Behrami, Jankto – Maxi López, Lasagna (Pezzella 46e). Entraîneur : Luigi Delneri

Et surtout, bon appétit bien sûr.La Roma a mangé toute crue une équipe d'Udine sans réaction ce samedi après-midi à l'Olimpico.Affamée dès l'entame de match, la Louve se fraie rapidement un chemin dans la surface frioulane. Radja Nainggolan impose son physique de tank pour dominer les défenseurs adverses, avant de faire jouer son agilité de ninja pour servir sur un plateau Edin Džeko. Seul dans la surface, le Bosnien conclut du gauche, en toute décontraction. Edin câline ses potes et peut savourer : le voilà déjà à six pions inscrits en cinq matchs de Serie A.Du coup, l'attaquant se met en tête de faire croquer aussi les copains. Et s'offre un dribble derrière son pied d'appui dans les seize mètres, avant de trouver El Shaarawy qui double la mise. Luigi Delneri, lefrioulan, tire logiquement une tronche de momie : ses poulains sont largués et encaissent même un autre but d'El Shaarawy après une mésentente entre Larsen et Bizzarri, le portier des. Cette fois-ci, la Louve est repue et baisse d'intensité. Larsen, bien lancé en profondeur, en profite pour sauver l'honneur des Frioulans, peu après que Perotti a manqué un penalty catapulté sur le poteau.Qu'importe. Les mains dans les poches, la Louve cueille son quatrième succès en cinq rencontres de Serie A et revient à hauteur de l' AC Milan au classement.