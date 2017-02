La Roma croque Crotone

0

Crotone 0-2 AS Roma

Dominatrice de bout en bout, la Roma a su s'imposer sans forcer son talent, face à une formation calabraise volontaire mais limitée.Les hommes de Spalletti ont cumulé d'entrée les alertes face au but adverse. Après une faute légère sur Salah dans la surface, la Louve obtient même un penalty, mais Dzeko foire complétement sa tentative, hors cadre et aussi puissante qu'un tir de minot. Dans le milieu, on appelle ça une Samir Nasri . La Roma doit donc attendre une belle inspiration de Radja Nainggolan pour ouvrir le score. Le Belge, à la conclusion d'une action collective joliment initiée par Strootman, place une frappe chirurgicale dans les filets de Cordaz, le portier de Crotone . La suite n'est qu'une formalité pour la Louve, qui double logiquement le score en seconde période. Bien lancé par une passe laser de Strootman, décidément très en jambes, Salah centre à ras de terre pour Dzeko sur le coté droit, qui y va de son but syndical, à bout portant. Le Bosnien plante ainsi son 18pion en Serie A. Costaud.Lescontinuent de zieuter dans le dos de la Juve, provisoirement à quatre points au classement, avant son match face à Cagliari , ce dimanche soir.