La Roma croque Cagliari et monte sur le podium

5

Cagliari Calcio (4-3-1-2) : Cragno – Faragò, Andreolli, Ceppitelli, Lykogiannis – Barella, Padoin, Deiola – Ionita – Farías, Pavoletti. Entraîneur : Diego López.



AS Roma (4-2-3-1) : Alisson – Bruno Peres, Capradossi, Fazio, Kolarov – Gonalons, De Rossi – Under, Nainggolan, Gerson – Džeko. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

La Louve n'a pas laissé passer l'occasion.Quelques heures après le nul de la Lazio face à l'Atalanta (1-1) , la Roma n'a pas manqué une belle occasion de récupérer seule la troisième place. Tout n'a pourtant pas été facile à la Sardegna Arena de Cagliari , la faute à des Sardes qui, d'entrée de jeu, ont mis la pression sur le but romain par l'intermédiaire de Leonardo Pavoletti (1). Un avertissement bien pris en compte par la Roma, qui a marqué sur son premier et seul tir cadré du match. Trouvé par Džeko, Cengiz Ünder a fait trembler les filets de Cragno d'un tir à ras de terre plus soyeux que la plus soyeuse des soies (15).Sans forcément se montrer très dangereux, les hommes de Di Francesco ont contrôlé cette rencontre, hormis lorsque Bruno Peres a obligé Alisson à une parade exceptionnelle en déviant vers son but un centre a priori anodin (35). Le portier international brésilien s'est aussi montré impérial en fin de match, remportant son duel face à Sau (83). Les six minutes de temps additionnel n'y changeront rien, les Romains récoltent donc trois points très précieux avant de recevoir la Juventus le week-end prochain, qui viendra à l'Olimpico pour décrocher son septième Scudetto consécutif.