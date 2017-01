La Roma croque Cagliari

0

AS Roma 1-0 Cagliari

Le carré romain.Mise sous pression par les succès de Naples et de la Juventus plus tôt dans le week-end, l' AS Roma a répondu dimanche soir en s'imposant à domicile face à Cagliari (1-0) grâce à un but d'Edin Džeko à la retombée d'un centre de Rüdiger après la pause. Les Romains ont longtemps poussé pour inscrire un second but, mais ni Naingollan, bloqué par Rafael , ni Džeko, qui a vu une tête heurter la barre, n'ont pu creuser le score. Les joueurs de Luciano Spalletti enchaînent un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues et comptent donc de nouveau trois points d'avance sur le Napoli.