La Roma cale au Genoa

Genoa (3-5-2) : Perin - Izzo, Spolli, Zukanovic - Bertolacci, Rigoni, Rosi, Veloso, Laxalt - Pandev, Taarabt.

AS Roma (4-3-3) : Alisson - Fazio, Jesus, Kolarov, Florenzi - De Rossi, Strootman, Nainggolan - Perotti, El Shaarawy, Dzeko.

Trahie par son capitaine.Même à 34 ans, même après plusieurs centaines de matches joués, on peut encore commettre des erreurs impardonnables. En glissant une petite baffe à Lapadula, sur le terrain depuis seulement cinq minutes, De Rossi a bêtement fait perdre deux points à sa Roma. Dans l'antre d'un Genoa convalescent, lesont pourtant tout fait pour se rendre le match facile, El Shaarawy ouvrant même le score d'une belle reprise sur un caviar de Florenzi (59). Et puis survient cette gifle de De Rossi.Vérification auprès de la VAR, carton rouge et penaly, Lapadula se fait justice lui-même et remet le Genoa dans le match (70, sp). Même réduite à dix, la Roma fait tout pour reprendre l'avantage, mais c'est la barre qui empêche Strootman de délivrer les siens (84). Et quand ce n'est pas les montants, c'est un mur, en la personne de Mattia Perin , qui empêche Patrick Schick de conclure (90+1). Le club de la Louve signe son premier match nul de la saison, et peut déjà s'en mordre les doigts.