La Roja de Chelsea sourit

Chelsea (3-5-1-1) : Courtois - Azpilicueta, Cahill, Rüdiger - Moses, Bakayoko, Fàbregas, Kanté, Alonso - Morata, Hazard. Entraîneur : Conte.



Brighton (4-2-3-1) : Ryan - Schelotto, Duffy, Dunk, Suttner - Stephens, Pröpper - Izquierdo, Kayal, March - Hemed. Entraîneur : Hughton.

Les Espagnols de Chelsea vont bien, merci pour eux.Grace à leurs Hispaniques, lesont ainsi tranquillement cueilli trois points face à Brighton . D'abord malmené par le promu malgré sa nette domination (grosse occasion pour Rüdiger puis Moses), le champion en titre a attendu la seconde période pour faire la différence. Juste après la pause, Morata a en effet marqué de la tête – sa spécialité – sur un joli centre d'Azpilicueta.Hazard et compagnie ont alors déroulé, le Belge manquant de doubler la mise peu après l'ouverture du score. Honneur laissé à Alonso, auteur lui aussi d'un coup de boule gagnant sur un corner frappé par Fàbregas à l'heure de jeu. 2-0, net et sans bavure. Les Londoniens, troisièmes, reprennent donc leur distance sur Tottenham , et se placent à une petite unité de Manchester United , dauphin de City.