La Roja bleue enchaîne

Après leur victoire à Tottenham le week-end dernier, les Blues se sont sereinement imposés devant Everton. Une victoire acquise grâce à trois de ses Espagnols, buteurs et passeurs.



Quand l'absence et Costa se ressent...

... avant de vite se faire oublier

On s'est parfois interrogé sur le sort des Espagnols à Chelsea . Les derniers exemples en date ? Juan Mata dégagé alors qu'il était le meilleur élément de l'équipe depuis deux saisons, Diego Costa mis à l'écart par texto alors qu'il est le meilleur buteur depuis deux saisons, ou Cesc Fàbregas condamné au banc alors qu'il était le meilleur passeurs depuis deux saisons. Mais rassurez-vous : la communauté hispanique a toujours un avenir chez les. En ce début de saison, elle représente même le présent du club. Après Marcos Alonso contre Tottenham , la triplette Fàbregas-Álvaro Morata- César Azpilicueta a en effet permis au champion d' Angleterre de gagner son premier match à domicile en championnat. Sur deux actions anodines au premier regard. Mais avec ce Chelsea espagnolisé, ça suffit.Toujours sans Hazard, blessé, et sans Matić, parti faire le bonheur de Mancheester United, Chelsea galère à faire le jeu. Peu étonnant au vu de leur dernière sortie en Premier League (succès 2-1 chez les). Mais il se montre toutefois dangereux, notamment grace à Pedro et Willian , deux éléments offensifs en jambes en début de partie. Pendant ce temps-là, Sigurðssonn, recrue la plus chère de l'histoire d' Everton (près de cinquante millions d'euros), s'amuse à coup de grands ponts. Sinon, rien de très joli à signaler. Morata joue 95% de ses ballons dos au but, Rooney brille davantage par les sévères tacles qu'il encaisse que par ses tentatives de frappes, et la quille passe plus de temps dans les airs qu'au sol.Et puis finalement, les Espagnols londoniens haussent le ton à la demi-heure de jeu : Morata s'arrache pour gratter un ballon dans la surface adverse et sert Fàbregas, qui ouvre le score. Pas super esthétique, mais efficace. Du Chelsea version Conte, quoi. Suffit ensuite de bien défendre pour récupérer trois points. Pas vrai, Antonio ? Bah non. Parce que les Espagnols aiment marquer des buts. Sur un bon centre d'Azpilicueta, Morata place sa tête et double la mise. Quel réalisme de la part des! En face, les potes de Bešić (entré dès la mi-temps à la place de Davies) n'ont pas la même réussite. Normal : leurs actions sont beaucoup moins incisives. Et comme, en plus, ils n'en ont pas beaucoup...Pas franchement mis en difficulté, encore moins secoués, les Londoniens traversent donc la deuxième période en toute tranquillité. Pedro manque même de donner une plus grosse ampleur espagnole au compteur. Quelques secondes plus tard, Moses loupe également la balle du 3-0. Autant dire qu' Everton n'y est plus vraiment. Résultat : les hommes de Conte enchaînent par une deuxième victoire sans forcer et gardent un écart correct avec la tête (trois points de retard sur Manchester United , le leader). Quant aux, neuvièmes en attendant la fin de la journée et zéro tir cadré, ils songent peut-être à recruter espagnol en ces ultimes jours de mercato.