La Roja bientôt de retour à Barcelone ?

Dur d'être un supporter deà Barcelone.Pour retrouver la trace d'un match de la sélection espagnole dans la capitale catalane, il faut remonter au 2 octobre 1975 et une victoire 2-0 contre le Danemark. À l'époque, Franco était toujours à la tête du pays et l'attaquant titulaire se nommait Pirri. C'est pour dire.Une anomalie historique qui pourrait bientôt être corrigée. Selon la, les responsables du sport de la mairie de Barcelone auraient formulé une demande pour accueillir prochainement une rencontre internationale. Le dossier de candidature de la ville serait désormais dans les mains du président de la fédération (RFEF), Angel María Villar, et de l'entraîneur de l'équipe, Julen Lopetegui.D'après les médias espagnols, un retour des champions du monde 2010 en terre catalane serait «» de la part des dirigeants de RFEF. Barcelone a, pourtant, déjà essuyé un premier refus concernant le match Espagne-Italie de septembre prochain comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Face à cet échec, les responsables de la ville se serait rabattus sur les rencontres amicales précédent la coupe du Monde.Reste une autre inconnue : quel stade sera choisi pour accueillir l'événement ? La ville a trois possibilités : le Stade Olympique, le Camp Nou ou le Stade de l'Espanyol. Pour l'instant, ce serait la troisième option qui aurait les faveurs des organisateurs.En espérant que les supporters de l'Espanyol répondent présent pour siffler Piqué afin qu'il ne soit pas trop dépaysé.