La roche Joubert

Le sourire de Griezmann, le projo du Stadium

« Je n’avais aucune idée d’où je mettais les pieds »

Le refus du banc et les messages

Par Maxime Brigand, à Toulouse

Tous propos recueillis par MB.

Train d’enfer, bruit d’enfer, les Bleus foncent dans la nuit sur le bitume qui sépare la zone mixte du Stadium de Toulouse du bus qui doit les sortir du piège. Quelques mètres plus loin, Didier Deschamps , lui, est en pleine plaidoirie : «» Ce mystère, qui a plus de solutions que ce que le sélectionneur avance à cet instant - un niveau offensif affligeant, le manque de compétition de plusieurs cadres (Koscielny, Griezmann), les centres en papier mâché de Kurzawa, le fait qu’il n’a absolument rien tenté tactiquement pour bousculer un scénario angoissant -, Luc Holtz , le sélectionneur des, ne veut pas en entendre parler.Chemise froissée par 90 minutes passées à s’agiter dans un cadre en pointillés, l’ancien international luxembourgeois et joueur du Montceau-les-Mines de Guy Stéphan affirme que «[qui peut être fait à l’équipe de France » Qu’on se le dise : Holtz se fiche pas mal de ce que pense Deschamps après le nul historique décroché par le Luxembourg (0-0) à Toulouse dimanche soir. Il le sait, «Un héros qui dépasse dans cette histoire : Jonathan Joubert , 37 ans, vient de vivre, à Toulouse, ce qui ressemble «» à son dernier match international avec le Luxembourg . «, lâche-t-il dans les coulisses du Stadium, toujours en costume et alors que le vestiaire des siens vient d’être transformé en boîte de nuit avant de partir poursuivre la fête en ville avec les supporters.» Soit, une copie parfaite, mêlant réflexes sur sa ligne, aide précieuse de sa barre et solidité dans les airs, même si sa sortie ratée sur la tête de Giroud en première période aurait pu lui coûter cher. Au lendemain de l’exploit, il se marre : «» Le même Griezmann qui l’a fait décoller pour dévier un coup franc sur la barre. «"Tu fais chier…"» , rembobine l’homme aux onze titres de champion du Luxembourg Drôle de destin que celui d’un homme né à Metz à la fin des années 70 et devenu légende chez le voisin luxembourgeois. Un mec qui pèse son poids mais surtout plus de 400 matches en Division Nationale (D1 luxembourgeoise), un record, entre le CS Grevenmacher, où il a débarqué du FC Metz avec des cheveux en 1999, et le F91 Dudelange. La bascule : «» L’inconnu, c’est donc Grevenmacher, situé à la frontière allemande, où il décide de s’installer pour éviter d’avaler les kilomètres tous les jours. «, reprend-t-il.» Pour une raison simple : depuis son arrivée au Grand-Duché, Joubert n’a connu que la vie de titulaire. En avril 2006, il décide alors de prendre la nationalité luxembourgeoise, quelques années après avoir connu les catégories de jeunes - U15, U16, U17 - de l’équipe de France avec Anthony Réveillère, Steed Malbranque, Julien Escudé et Sébastien Frey. «Sur sa route internationale, il croise deux premières fois la France lors des qualifications à l’Euro 2012 - deux défaites (2-0, 2-0) dont certains partenaires gardent un souvenir amer face aux comportements des Bleus de l’époque -, vit la première victoire du Luxembourg depuis douze ans en 2007 en Biélorussie (1-0), une sale baffe contre la Slovénie à domicile (0-3) la même année où il doit affronter les insultes de ses propres supporters mais cumule surtout 88 sélections depuis dimanche soir entre les nombreux titres décrochés avec le F91 Dudelange. «, détaille Jonathan Joubert.» Ces circonstances sont simples : les absences cumulées de Ralph Schon et d’Anthony Moris alors que Holtz était déjà contraint au bricolage face à une hécatombe invraisemblable.Joubert relance : «» Retour à la réalité avec un choc prévu face au promu Rodange dimanche au stade Jos-Nosbaum. Il n’y aura plus de mystère, plus d’héroïsme, c’est aussi ça la vie d’une légende anonyme.