La revue de presse de PSG-Real

Le nouveau but de Cristiano Ronaldo, la supériorité du Real Madrid, le PSG qui dépense des millions pour perdre en huitièmes en passant par l'attitude des supporters parisiens, toute la terre avait quelque chose à dire à propos de ce PSG-Real Madrid.





Bonus : La Provence

A la une de ce mercredi, la degringolada du PSG pic.twitter.com/WPgvKwmEuT — La Provence (@laprovence) 6 mars 2018

Par Steven Oliveira, avec Julien Duez et Andrea Chazy

Réputé pro-Real Madrid,avait visiblement quelques comptes à régler avec le Paris Saint-Germain avec ce violent, mais juste, «» , qui pourrait aussi se traduire par un «» , en Une de leur quotidien. Avant de rappeler la hiérarchie européenne : «» . Si la ganache de Cristiano Ronaldo apparaît en Une, le quotidien madrilène préfère s’attarder sur Marco Asensio, «» , et sur Casemiro , qui a réussi 56 de ses 57 passes : «» Comme inscrire ce deuxième but. Chambreur,va même jusqu’à lancer un appel au grand absent de la soirée : «Son pendant madrilène,, est lui aussi sur la même longueur d’ondes en appuyant sur la supériorité du Real Madrid «» . Et si le Parc des Princes était littéralement en feu durant la rencontre, le quotidien madrilène chambre les supporters en rappelant que «» , avant de mettre en évidence les sifflets envers Karim Benzema lors de sa sortie. Autre match, autre public,garde un peu de place pour parler des supporters de Liverpool qui ont applaudi Iker Casillas pour ce qui pourrait être son dernier match en Ligue des Champions.Du côté des médias catalans, lesalue la performance du Real Madrid face à un Paris Saint-Germain «» , avant de résumer la performance des joueurs en un mot. Et si Cristiano Ronaldo est qualifié de «» et Mbappé de «» , d’autres ont eu moins d’éloges, à l’image de Marco Verratti qualifié de «» . Pour, cette victoire du Real Madrid est «» . Taquin, le quotidien catalan relativise la qualification desen doutant du niveau des Parisiens : «» Avant de conclure sur un violent «» , en français dans le texte.Principal quotidien d’Espagne,salue la supériorité du Real Madrid face au PSG «» Et visiblement,n’a pas forcément apprécié les nombreux fumigènes déployés durant la rencontre par les supporters parisiens : «» Même son de cloche pourqui surnomme le Paris Saint-Germain «» , avant de mettre un tacle à son public : «» Avant d’envoyer une seconde lame : «. »Au Portugal, le match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ne trouve qu’une petite place en Une des journaux sportifs portugais. La faute à la rencontre entre Porto et Liverpool et la belle histoire de Bruno Costa qui a profité du turnover de Sergio Conceiçao pour disputer son premier match avec lesà Anfield en Ligue des Champions. Mais, ce qui fait parler au Portugal depuis mardi soir reste l’arrestation, dans le cadre d’une enquête pour corruption, de Paulo Gonçalves, directeur du département juridique du Benfica Lisbonne. Mais que CR7 se rassure, son pays ne l’a pas oublié pour autant puisque pour» , etrappelle que la Ligue des Champions reste «» .Pour lecela ne fait aucun doute, le grand bonhomme de ce huitième de finale se nomme Cristiano Ronaldo «» . Un Paris Saint-Germain qui est encore trop tendre pour lutter face au double champion d’Europe en titre pour le quotidien anglais : «» Avant de conclure sur Unai Emery «En Allemagne, la presse analyse la défaite parisienne sur un ton glaçant. L’hebdomadaire sportifsouligne par exemple que si «» , face à un «» et handicapé par la blessure de Neymar. Les Parisiens sont «» de leur défaite conclut. Toujours friand de détails clinquants,titre sur la victoire d’une équipe qui coûte 868,5 millions d’euros contre un adversaire qui n’en pèse "que" 725,5 : «» «» , raille le tabloïd, qui salue la performance du Portugais par un cinglant «» , pour illustrer les 12 buts en 8 rencontres de CR7, qui en a claqué 3 contre le seul PSG.Pourtant réputé plus modérée, lan’en est pas moins sévère : «» , assène le quotidien munichois, qui qualifie le PSG de club «» , face à des madrilènes qui fêtent le 116anniversaire de la fondation de leur club : «» , à la tête d’une «» Enfin, le site, ne se fait guère d’illusions sur l’avenir d’ Unai Emery qui devrait «» , avant de rappeler que l’égalisation de Cavani était insuffisante pour «» Si le football est bel et bien devenu une histoire de gros sous, les Allemands sont en tout cas présents pour le rappeler.Le quotidien flamandtire à vue : «(en français dans le texte) :» Pour l’autre grand titre du Nord du plat pays,, la défaite parisienne s’explique tout simplement par l’absence de sa superstar brésilienne, ce qui donne un slogan déjà culte : «» , en réponse aux espoirs brisés d’ Unai Emery qui avait sous-entendu en conférence de presse d’avant-match que la blessure de l’ancien Barcelonais ne serait pas un frein à l’exploit.Le pays de Lionel Messi n’a pas tari d’éloges envers Cristiano Ronaldo qui a inscrit douze buts en huit matchs de Ligue des Champions cette saison. Pas mauvais en mathématiques, le quotidientitre «» avant d’assimiler le Portugais à «» . Chiffres toujours,continue en adressant un petit tacle au PSG pour qui «» .Neymar, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva d’un côté, Marcelo, Casemiro de l’autre, le Brésil était partagé lors de ce huitième de finale. Et à trois mois de la Coupe du Monde, les Brésiliens n’ont pas raté une miette de la performance de leurs compatriotes. Et si la plupart s’en sont sortis avec des gommettes vertes, Dani Alves, lui, a été montré du doigt parqui rappelle en préambule que le latéral droit ne va pas disputer les quarts de finale de la C1 pour la première fois depuis la saison 2007/2008. Une fin de série qui serait en partie de la faute du meilleur pote de Neymar à en croire le média brésilien : «De l'autre côté des Alpes, le choc entre parisiens et madrilènes a été logiquement relégué en tant que second couteau par la presse italienne avec le choc Tottenham-Juventus de ce soir, sauf par le Corriere dello Sport qui en a fait sa Une avec en titre «» . Le quotidien romain met en avant «» et souligne la force madrilène «» . Les autres journaux transalpins laissent tout de même un petit encart en première page évoquant l'élimination parisienne : pour la, le Real a fait «» tandis quelâche un laconique «(en français),» , pas tendre avec l'international italien qui a laissé ses coéquipiers à dix peu après l'heure de jeu.