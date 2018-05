La révolution Dalkurd

Fondé par un groupe d'immigrés kurdes en 2004, le club de Dalkurd a gravi les échelons pour atterrir dans l'élite du championnat suédois, qui a débuté début avril. Le tout en s'assumant comme le porte-étendard d'une diaspora kurde qui peut désormais aussi s'affirmer à travers le football.



Vue de loin, l'histoire a quelque chose de vaguement improbable. Fin octobre dernier, le club de Dalkurd montait pour la première fois de sa courte histoire en première division suédoise. Un exploit sportif pour les uns. Un achèvement politique pour les autres, alors que l'équipe, créée en 2004 par des immigrés kurdes, est devenue bien plus qu'un simple club de foot. Mais aussi un moyen pour des milliers de Kurdes de se sentir représentés à travers le sport, alors que la création du Kurdistan relève encore du fantasme géopolitique.Pourtant, à la base, Dalkurd n'est qu'un projet modeste, porté par quelques potes qui décident de fonder un club de foot à Borlänge, à 200 bornes au nord de Stockholm. Des Kurdes, pour la plupart immigrés politiques, bien dans leurs baskets au sein de la société suédoise. «» , confie l'actuel président et co-fondateur du club Ramazan Kizil. «"Que pouvons-nous, en tant que Kurdes, faire pour la société qui nous a tant donné ?" » D'autres joueurs, recalés par le club local de l'IK Brage pour avoir été à l'origine de quelques dissensions dans le vestiaire, ne tardent pas à rejoindre l'équipe, qui monte rapidement les échelons du football suédois.En 2009, le club aligne cinq promotions consécutives, et évolue en division 3. Avant de goûter aux délices de l'élite nationale cette saison. Entre-temps, l'équipe a su se servir de son ascension sportive pour valoriser son activisme politique. Subtil mélange de joueurs kurdes de toutes les nationalités et de suédois de toutes les origines, Dalkurd a pour blason le drapeau du Kurdistan. Et revendique à la fois son ancrage local et son soutien à la cause kurde. D’où le nom du club, contraction de Dalarna, la province suédoise de la ville de Borlänge où le club évolue, et du mot kurde. «» , raconte Agri Ismaïl, un supporter du club dont les parents kurdes ont quitté l'Irak pour la Suède dans les années 1980. «» Un projet qui a globalement conquis l’opinion suédoise : «Le sociologue Barzoo Eliassi, professeur à l'université suédoise de Linnaeus et spécialiste de la question kurde, rattache ce succès à celui du fameux modèle multiculturel suédois. «» Un terrain d'expression favorable à l'épanouissement d'une diaspora kurde qui a un bon paquet de choses à dire : «Symbole de cet activisme, le capitaine de Dalkurd, Peshraw Azizi. Un type débarqué en Suède à douze ans, dont le père était un soldat peshmerga qui se battait pour l'indépendance kurde. De quoi lui donner envie de poursuivre le combat sur les terrains de foot. Mais aussi en dehors, en se rendant plusieurs fois ces dernières années au Kurdistan afin d'organiser des stages de foot l'été, pour des enfants réfugiés des conflits qui sévissent en Syrie et en Irak. Le défenseur de Dalkurd va même jusqu'à parfois monter au front, comme lorsqu'il visite un camp militaire pour saluer des Peshmergas qui combattent Daech : «: "Que fais-tu ici Pacha ?" » explique Azizi. «: "Je te suis depuis trois ans. Vous jouez pour notre équipe et vous êtes le meilleur joueur de football. Tu ne devrais pas être ici..."Signe du succès du club, sa popularité sur les réseaux sociaux. Quand le Malmö FF, 20 fois champion de Suède et formation la plus titrée du pays, plafonne à 180 000 fans sur Facebook, la page des supporters de Dalkurd en regroupe plus de 1,4 million. Peut-être parce que Dalkurd, avec ses joueurs conscientisés, ses supporters et ses drapeaux kurdes en tribunes, incarne physiquement l'idée d'une indépendance et d'une identité kurde à part entière. «» , reconnaît Agri Ismaïl. «, poursuit Barzoo Eliassi.» Tout sauf anodin, alors que la création d'un État kurde n'est, semble-t-il, pas près de voir le jour. «, conclut Barzoo Eliassi.