La revanche de Joachim Eickmayer

En échec à Sochaux et Amiens, Joachim Eickmayer broyait du noir lorsqu'il a débarqué en Vendée l’été dernier. Une saison plus tard, le Ch’ti de 25 ans est en train de lancer sa carrière. Enfin. Alors, il profite. À fond.

64

PH, Ligue 1, National 1

« Peu de mots sortaient de sa bouche »

Par Florian Lefèvre

Tous propos recueillis par FL.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis sa chambre du château de Clairefontaine, à la veille de disputer une finale de Coupe de France contre le PSG , entre la photo officielle et un dernier entraînement à la découverte du Stade de France, Joachim Eickmayer est «» En retournant Laval 3-2 vendredi dernier, l’équipe des Herbiers s’est délestée du costume de relégable en National 1 avant d'aborder ce match d’une vie. Le maintien ? «» , énonce Eickmayer avec son accent ch’ti. Parce qu’avant de fouler la pelouse de Saint-Denis, le milieu de terrain des Herbiers a arpenté jusqu’à 18 ans le stade Duflot de Calonne-Lievin, et sa piste en stabilisé.Petit-fils de mineur, le gamin grandit à Lens à la belle époque des Sang et Or. «» L’opportunité d’intégrer un club pro arrive finalement grâce à son coach en PH à Calonne-Lievin, Frédéric Cochez, qui travaille en parallèle comme recruteur pour le FC Sochaux-Montbéliard . Quelques mois plus tard, à l’été 2013, le Nordiste fait ses débuts en Ligue 1 sur la pelouse de l’Évian Thonon Gaillard, le club qui enverra les Lionceaux en Ligue 2 au match retour, lors de la dernière journée, à Bonal. Mais, depuis le départ d’Éric Hély et l’arrivée d’ Hervé Renard , Eickmayer est passé de titulaire à remplaçant du remplaçant. Le club descend, le joueur se trouve un essai à Luzenac. «La suite, c’est Luzenac qui multiplie les recours contre la décision de la DNCG pour finir par plonger en DHR. Début septembre, l’effectif entier se retrouve à la recherche d'un emploi. «, confie Eickmayer.» Le joueur se relance finalement à Arras, là où joue son frère, en CFA. Puis rejoint rapidement l’ancien coach de Luzenac, Christophe Pélissier, qui a rebondi à Amiens. La montée en Ligue 2, Eickmayer la vit sur le terrain. La montée en L1, il l'a vécue devant sa télé, à Lens. «» Comme à Sochaux, le Ch’ti n’entre plus dans les plans de l’entraîneur. «» Direction la Vendée.À la reprise de l’entraînement avec Les Herbiers, Frédéric Reculeau – le prédécesseur de Stéphane Masala – découvre un joueur «» «» Se met alors en place toute une approche psychologique du staff pour lui redonner confiance et l’intégrer au groupe, a fortiori car son jeu est tourné vers le collectif. «» , précise Reculeau. S’amorce alors petit à petit une évolution positive jusqu’à ce que Eickmayer prenne les clés du milieu des Rouge et Noir. «» , s’emballe le coach qui s’est fait remplacer en janvier dernier au profit de son adjoint, qu’il considérait «» .Depuis le 32de finale à Angoulême, Eickmayer a joué en intégralité tous les matchs des Herbiers en Coupe de France. Et, ce mardi, en finale, le Ch’ti pourrait avoir face à lui Lassana Diarra, un joueur qu’il apprécie particulièrement, une forme d’inspiration, aussi : «» Le Jo n’a plus qu’à faire ce qu’il sait faire de mieux. S’il est sympa, le proprio de son appart’ lui fera une ristourne sur le prochain loyer.