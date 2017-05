La Tchéquie lance un championnat de foot-billard

0

Youtube

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus fort que le Subbuteo, le beach-soccer et le futsal réunis.En Tchéquie, on a l'esprit d'innovation. Ce week-end, le pays a officiellement lancé son championnat de... foot-billard. Un mélange délirant, comme son nom l'indique, de ballon rond et de tapis vert. Mais la Tchéquie n'en est pas à son coup d'essai : en février, la discipline connaissait ses premiers championnats du monde à Prague.Les règles sont simples : deux équipes de deux joueurs chacune s'affrontent debout sur une table à six poches avec pour objectif de rentrer des balles, pleines ou rayées, à l'aide d'un ballon blanc. Et ce sont les pieds qui font office de queue. La partie se joue en huit manches et l'équipe qui en a remporté le plus est déclarée vainqueur.L'inventeur du jeu s'appelle Jiri Novotny. À vingt-huit ans, il est davantage connu pour son rôle d'attaquant de l'équipe nationale tchèque de futsal (20 buts en 89 matchs). «, explique-t-il à l'AFP.Un sport qui finira aux Jeux olympiques, à n'en point douter.