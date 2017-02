La réponse des supporters de Dijon à Aulas

0

@ZoneDFCO @DFCO_Officiel @OL vs vs méprenez DFCO fait du bon travail , il ne fallait pas critiquer l'arbitre sur ce coup là: je vs aime bien — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 21 février 2017

@ZoneDFCO @OL l'agressivité est venu ds joueurs d DIJON qui ont critiqué à tort l'arbitrage et les soi-disant grands clubs:soyez objectifs! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 21 février 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Très fébrile, Lyon a frôlé de très près la crise, ce week-end, contre Dijon . Menés jusqu'à la 80minute, les Rhodaniens se sont imposés (4-2) sur le fil, notamment grâce à un penalty polémique. Mais les Lyonnais peuvent se rassurer : ils ont quand même été plus inspirés que leur président.» , a lâché Jean-Michel Aulas à l'issue du match. Une attaque que les Dijonais ne pouvaient pas laisser sans réponse. Dans un long communiqué publié ce mardi sur Twitter, Zone DFCO , un groupe de supporters du club, a fustigé le comportement du boss de l'OL. «(oups, on va trop loin, penalty pour Lyon ) » , ont réagi avec humour les supporters du DFCO Quant à la réponse de JMA ? Elle n'a pas tardé à arriver, sur Twitter, bien sûr. Diplomate, le président de l'Olympique lyonnais a souligné «» , avant de conclure par : «» . En revanche, Aulas a martelé que «» .Entre ses activités de brillant chef d'entreprise et celles de chenapan de CE2, Jean-Michel Aulas vit tout de même une sacrée double vie.