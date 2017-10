La réplique d'un Ballon d’or de CR7 rapporte 600 000 € à une association

16

JB

Quatre Ballons d’or, ça prend de la place sur la cheminée.Alors, CR7 a décidé de faire don de l'unique réplique de son trophée 2013 à une vente aux enchères pour l'association, qui aide des enfants gravement malades à réaliser leurs rêves. Et grand bien lui en a pris.explique que le précieux a été raflé par Idan Ofer, rien de moins que la personne la plus riche d'Israël, pour la jolie somme de 600 000 €. Une vente au cours de laquelle José Mourinho et Pep Guardiola se sont également illustrés par des achats.Assurément l'une des plus belles passes décisives de la carrière du Portugais.