La relation étrange entre Rybolovlev et Jorge Mendes

Suite, et pas encore fin, des révélations de Football Leaks.Après son attaquant colombien, Radamel Falcao , l'AS Monaco voit son propriétaire, Dmitri Rybolovlev, être épingle par Football Leaks. Ce mercredi, Mediapart a publié un article concernant les manigances étranges entre le propriétaire de l' ASM et l'agent portugais Jorge Mendes, qui a placé de nombreux joueurs sur le Rocher, de Falcao à James Rodríguez en passant par Moutinho et Ricardo Carvalho Premier fait étrange, le milliardaire russe disposerait d'un fonds d'investissement, nommé Browsefish Limited et basé à Chypre , avec lequel il aurait acheté des parts de douze footballeurs, dont Fabinho , actuellement à l'AS Monaco et qui a pour agent un certain Jorge Mendes. Une magouille qui aurait rapporté pas moins de 6,85 millions d'euros à Gestifute, l'agence du Portugais.C'est là qu'intervient le deuxième fait très étrange, celui du transfert de Fabinho à Monaco. En janvier 2014, alors que Fabinho est prêté à Monaco par Rio Ave , Browsefish Limited achète à Jorge Mendes 48,5% du joueur pour 2,325 millions d'euros. Un an plus tard, Gestifute rachète la part de Fabinho pour seulement un million d'euros, avant que Monaco ne réalise le transfert du Brésilien en juin 2015. À six mois près, le club monégasque achetait donc un joueur qui appartenait déjà pour moitié à Rybolovlev.De plus, Mediapart révèle que le document officiel de l'AS Monaco transmis au système de régulation des transferts de la FIFA indique que Fabinho a été acheté pour dix centimes d'euros, et non pas pour cinq à six millions d'euros comme annoncé. Pour le journal français, cela ne fait pas de doute, «» .Vous avez dit escroquerie ?