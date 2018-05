La régulation du football, ce serpent de mer

Réguler le football. Cette idée est régulièrement ressortie des placards dès que les transferts explosent. Seulement, le fameux krach de la bulle spéculative du ballon rond n'est toujours pas survenu, malgré les Cassandre. Alors quels peuvent être la raison et les moyens d'assumer cette fameuse régulation qu'apparemment, ni les clubs ni les puissances régaliennes ne semblent pressés d'installer, sans parler de la FIFA ou de l'UEFA ?

Nous venons de fêter un an d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le président de la République s'est pour l'instant peu penché sur la planète foot, trop focalisé sur les Jeux olympiques de 2024. Les rares décisions de son gouvernement qui peuvent l'impacter concernent surtout le monde amateur, avec par exemple la suppression progressive des emplois aidés (et en attendant de voir comment sera appliqué le volet sport du plan Borloo sur les banlieues). De petites avancées sont en cours, par exemple du côté des supporters (un dossier pas si négligeable quand on apprend par exemple que la fréquentation des enceintes de la L2 a perdu 12 %) ou encore dans la lutte contre l'homophobie ou le sexisme, mais cela demeure pour le moins timide et friable, d'autant plus que la refonte de la gouvernance du sport qui s'annonce va encore un peu plus rogner sur les petites compétences du ministère de Laura Flessel en faveur d'un CNOSF pour qui, en grande partie, le foot relève des affaires étrangères. Nous arrivons surtout, conjoncturellement, dans une phase un peu sensible. Les négociations pour les droits TV débutent dans un contexte économique tendu pour des clubs tricolores en grande dépendance vis-à-vis de cette source de revenus. En outre, le PSG attend avec fébrilité les décisions au sujet du fair-play financier, et pas besoin d'avoir fait médecine pour savoir que quand Paris s'enrhume, c'est toute la Ligue 1 qui tousse.Pourtant, malgré tout, l'État s'avère encore le principal levier pour changer un peu la donne, ou du moins l'espérer. «, confirme l'économiste Pierre Rondeau.subprimesLa situation du football demanderait donc sûrement une plus grande prise en compte de la part de l'État, et de l'Europe, ce qui devrait interpeller aussi le fervent défenseur de l'UE que prétend être notre leader jupitérien. Il y a surtout un grand nombre de sujets dans l'ombre qui restent toujours non traités et qui pourtant nécessiteraient d'être abordés : les « travailleurs » du football restent toujours dans une éternelle précarité, dans leur immense majorité bien loin des caprices à six zéros d'un Neymar , le suivi des jeunes laissés pour compte des centres de formation demeure insuffisant, sans oublier la problématique de la gestion des stades ou encore les formes de solidarité entre les pros et les amateurs, de plus en plus étranglés par la baisse des subventions publiques et les difficultés des collectivités.Le député UDI Michel Zumkeller avait soumis une proposition de taxe, rejoint par François Ruffin, en ce sens, en vain. Preuve que même les petites mesures de bon sens qui ne coûtent pas grand-chose se heurtent à l'indifférence, voire à un front du refus fort souterrain et cependant très majoritaire. «, nuance Pierre Rondeau,Ce qui impressionne en fait surtout, c'est l'immensité du chantier de la régulation, surtout au regard du nombre d'acteurs, aussi bien institutionnels qu'associatifs concernés. Et soyons clairs, il s'agit évidemment de réforme, pas de révolution. Le capitalisme sportif peut dormir tranquille. «"randomisation du champion"» , continue Pierre Rondeau.De facto, l'une des principales pierres d'achoppement est que les diverses formes de régulation établies par le passé ont souvent eu des effets pervers, en tout cas davantage pesé sur les « faibles » que sur les « forts » . La DNCG a une longue liste de victimes qui ne se situent pas franchement dans le «» hexagonal, demandez du côté de Luzenac. Le fair-play financier a surtout permis de fossiliser des positions dominantes sur le Vieux Continent, pendant que la Premier League continuait tranquillement son processus de « NBAisation » . Alors existe-t-il un cercle vertueux de la régulation, même à la sauce keynésienne ?, défend Pierre Rondeau,"si vous en faites trop, si vous nous contraignez trop, nous allons partir et créer notre compétition privée"» En gros, sauvons le foot pro malgré lui...De fait, le problème se révèle bien plus large dans un environnement politique guère favorable. La sacralisation du privé conduit de plus en plus à réduire la marge d'intervention de la puissance régalienne. La difficulté à instaurer un vrai contrôle du travail des agents au niveau d'un marché mondialisé illustre aussi les faiblesses de nos lois domestiques devant la mobilité de ces « commerçants » d'un nouveau genre. Les entreprises du foot entretiennent l'illusion qu'elles ne doivent rien à personne, tout en exigeant de plus en plus un statut « hors sol » , par exemple en matière fiscale ou, pour le cas français, de jolis stades clés en main. Et pourtant, «, conclut Pierre Rondeau.» Aulas, on va tout réguler chez toi...