La réforme de l'UEFA aura bien lieu

#LdC Nouveaux horaires pour les matchs à partir de 2018Détails et autres décisions ▶︎ https://t.co/F082IM78zn pic.twitter.com/bcGqGpRn8G — L'UEFA (@UEFAcom_fr) 9 décembre 2016

La ligue fermée se rapproche de plus en plus.Annoncée en août dernier par l'UEFA, la réforme de la Ligue des champions a été adoptée par le comité exécutif de l'UEFA et aura bien lieu comme prévu à partir de la saison 2018-2019. Pour rappel cette dernière prévoit notamment d'offrir quatre places directement qualificatives pour la C1 aux quatre championnats avec le meilleur coefficient UEFA. Parmi les nouvelles réformes votées, on trouve aussi un changement dans les horaires des rencontres. À partir de 2018, lors des phases de poules, deux matchs auront lieu à 19h, et les six autres à 21h, et non plus 20h45.La loi du plus riche l'emporte encore.