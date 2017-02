La Real Sociedad domine Las Palmas

0

Las Palmas 0-1 Real Sociedad

Une boulette XXL. Las Palmas , auteur d'une prestation d'ensemble correcte face à la Real Sociedad , a dû s'incliner sur une erreur de relance monumentale de son portier Javi Varas , qui dépose gentiment le cuir dans les pieds de Xabi Prieto , alors à l'entrée de la surface. Le capitaine de la Real n'a plus qu'à profiter de l'offrande pour offrir la victoire aux siens.De quoi permettre au club basque de se maintenir dans le top cinq de la Liga et de revenir temporairement à un petit point de l' Atlético de Madrid au classement. Las Palmas enregistre pour sa part sa quatrième défaite consécutive en Liga, et n'a toujours pas pris le moindre point en championnat depuis que Jésé a rejoint ses rangs fin janvier.Chat noir.