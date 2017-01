La Real Sociedad confirme ses envies d'Europe

0

Málaga 0-2 Real Sociedad

MA

La Real Sociedad débute 2017 avec envie, et confirme son intention de jouer les places européennes.Les Basques ont marché sans pitié pendant quatre-vingt-dix minutes sur des Andalous impuissants. Après avoir mené la danse en première période, sans réussir à trouver le chemin des filets, malgré ses sept tirs, la Real inscrit son premier but au retour des vestiaires. Martinez se charge de ce premier coup de massue. Il est imité dix minutes plus tard par un ancien de Málaga, Jimenez. Peu convaincants, et peu convaincus, les Malaguènes tentent de faire illusion en essayant de contrer les hommes d'Eusébio Sacristán, mais le sort n’est pas dupe et le score en reste là.Cette victoire permet à la Real Sociedad de revenir à deux points de l’ Atlético de Madrid et de continuer d’étonner la Liga. De son côté, Málaga enchaîne sa troisième défaite d’affilée, et son cinquième match sans victoire. Les Andalous passeront en mode «» samedi prochain, pour tenter de mettre fin à cette série noire sur la pelouse de Santiago Bernabé u.