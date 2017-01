La RDC fait grève à cause d'un problème de primes

Les joueurs de la RD Congo refusent de s'entraîner aujourd'hui pour protester contre une problème de primes, il jouent lundi !#CAN2017 pic.twitter.com/I0m4HwXO7n — AfricaFootballDaily (@AfricaFootDaily) 13 janvier 2017

Joue-la comme l'équipe de France , le bus en moins.Alors que la CAN débute ce samedi après-midi par un Gabon Guinée Bissau à Libreville, la République Démocratique du Congo doit, elle, commencer sa compétition lundi contre le Maroc . Mais les Léopards ne préparent pas leur premier match de la meilleure des façons. Les coéquipiers de Youssouf Mulumbu ont en effet refusé de s'entraîner ce vendredi pour protester contre des problèmes de primes non versées, comme ils l'ont expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.Reste à savoir si la vraie raison de cette grève n'est pas la présence dans le groupe de Dieumerci Mbokani , qui n'a plus réussi un contrôle depuis son passage au Standard de Liège.