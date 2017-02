La quête selon Pochettino

Si Mauricio Pochettino marche depuis quatre ans sur les pelouses de Premier League, la question de son héritage est désormais posée. Son Tottenham restera-t-il dans les mémoires un groupe excitant jamais primé ? S'est-il perdu dans ses méthodes brutales ?

Osvaldo : « Il vous fait souffrir comme un chien »

Par Maxime Brigand

Propos de Luis Fernandez recueillis par MB.

Un après-midi de novembre, à Londres. Il fait froid mais Mauricio Pochettino n'en a rien à faire. Ce que le technicien argentin veut avant tout, c'est discuter et se rappeler. Alors, il demande à Eric Dier de venir dans son bureau. Pochettino est un adepte des entretiens individuels avec ses joueurs et ce depuis la première fois où il a enfilé un costume d'entraîneur. Ça, c'était en janvier 2009, à Barcelone sous les couleurs de l'Espanyol. C'était écrit, le joueur Pochettino allait un jour franchir la ligne et son ancien entraîneur, Luis Fernandez , expliquait l'an passé qu'il avait l'habitude de passer des heures à «» . Les éléments de compréhension, c'est ce que Mauricio Pochettino veut filer à son joueur en cette fin d'année 2016. Pour ça, l'homme pose un cadre connu et une situation vécue. Retour au 2 mai précédent. L'Argentin est alors avec ses soldats à Stamford Bridge et va vivre la «» de sa carrière d'entraîneur. Sa plus grande déception.Que retient-on aujourd'hui de cette soirée ? Ce supporter de Chelsea qui demande aux Blues de «» qui est au même moment dans un avion pour tuer son appréhension après le nul qu'il a obtenu avec Leicester la veille à Old Trafford (1-1), ce spectacle jugé par certains comme «» de l'histoire de la Premier League ou tout simplement ce scénario fou au bout duquel Eden Hazard a marché sur les derniers rêves de titre de Tottenham et a fait exploser le salon de Jamie Vardy . Pochettino, lui, veut retenir autre chose et l'explique à son joueur : «» Oui, la ligne de l'entraîneur des Spurs, arrivé en Angleterre il y a maintenant plus de quatre ans, c'est avant tout ça : se dépouiller.Dans les valises de Pochettino à l'Espanyol et à Southampton, Pablo Osvaldo avait imagé la méthode de l'ancien protégé de Bielsa ainsi il y a quelques années : «» Oui, la belle gueule de White Hart Lane serait un guide autoritaire, brutal et épuisant. La conquête de l'an dernier s'expliquerait d'ailleurs avant tout sur ce point. En septembre dernier, le gourou de la préparation physique et mentale, Raymond Verheijen, s'était amusé à faucher le technicien argentin comme il l'a fait récemment avec la gestion de Jürgen Klopp en pointant le fait que Mauricio Pochettino » en s'appuyant sur les fins de saison des équipes de la petite Poche. Lorsqu'il était arrivé à Tottenham en mai 2014, l'ancien défenseur du PSG avait alors fait parler sa personnalité forte et imposé son «» en doublant la dose d'entraînements. Certains joueurs ont alors expliqué depuis qu'il fallait «» et qu'une pré-saison entre ses mains est la pire expérience possible. Ce qui fait que Tottenham arrache presque tout sur son passage lors des premiers mois de la saison avant de se courber lors des dernières semaines, ce qu'il s'est passé en mai dernier dans un final où Arsenal n'aurait jamais dû pointer devant lesau classement. Sur ce point, Pochettino a du Bielsa en lui et quand on connaît leur histoire commune, rien n'est surprenant, même si le premier aime affirmer qu'il a «» , ce qui est vrai.L'exigence de Pochettino est sur et en-dehors du terrain. Sur, son système est brutal, rigide et explosif. En dehors, il serait avant tout invivable. Interrogé il y a quelques mois, Kyle Walker détaillait la balance recherchée entre «» et un développement forcé d'un groupe jeune qui n'a encore rien gagné. Si l'Argentin est comme ça, ce serait avant tout pour ça : pour apprendre à ses soldats l'art de la guerre, le sens du combat et la notion de dépassement de soi. Un concept qu'il a au fil du temps réussi à installer dans les têtes à White Hart Lane où il estime son équipe «» grâce à cette communion particulière avec le public. Et comment lui donner tort ? Cette saison, lesont gratté dix victoires sur douze possibles à domicile, auxquelles on ajoute deux nuls et donc aucune défaite. Mieux, Tottenham y a maltraité le Chelsea de Conte début janvier (2-0) et le City de Guardiola en octobre (2-0). Un jour où le Catalan avait simplement expliqué qu'il considérait son homologue comme l'un des «» , ce qu' Antonio Conte a appuyé il y a quelques semaines.Cette saison serait alors la bonne pour Tottenham qui cavale derrière un titre de champion d'Angleterre depuis 1961 ? Pochettino y croit encore mais Chelsea est presque déjà trop loin, trop fort et bénéficie d'un calendrier plus favorable. À son arrivée en Angleterre, l'entraîneur argentin était entouré de scepticisme alors qu'il avait été choisi pour remplacer l'intouchable Nigel Adkins à Southampton. La légende des Lawrie McMenemy , avait alors demandé tout haut ce que ce Pochettino connaissait du jeu anglais. Mais le fils de Murphy a appris, a travaillé son approche sans mettre de gants sur ses mains de fer. On le dit prêt à prendre la succession de Luis Enrique à Barcelone, lui n'en a rien à carrer car il veut laisser avant tout sa trace à Londres, au-delà des regrets éternels d'un groupe qui était – et reste encore par moments cette saison – le plus beau à voir jouer l'an passé. Le foot n'a pas de place pour la déception et ne retient malheureusement trop souvent que les vainqueurs. Mauricio Pochettino a trois mois pour écrire une ligne de palmarès sur les crampes de ses joueurs et la sueur de leur front. L'erreur n'est plus permise et Anfield, où Tottenham a rendez-vous samedi après-midi, doit être la première marche.