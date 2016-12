La punchline de Carragher

0

Il y a eu les accrochages sur les terrains dans les années 2000, et maintenant les passes d'armes dans les médias. LeJamie Carragher et le Gary Neville sont tous deux devenus consultants pour la télé britannique. Mais ils n'ont pas perdu leur sens du tacle glissé.Ce vendredi soir, Jamie Carragher était sur le plateau de Sky Sports pour l'émission Friday Night Football. Où il était question de faire le bilan de l'année, forcément.» , lui demande la présentatrice. Carragher marque une pause, puis lâche en toute décontraction : «» .Arrivé sur le banc de Valence en décembre 2015, Gary Neville aura tenu trois mois. Son bilan en Liga : 3 victoires, 5 nuls et 8 défaites.