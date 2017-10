La Pro League belge envisage d'impliquer les entraîneurs pour la VAR

AG

En Belgique , la VAR fait polémique tous les week-end.Les acteurs de la Jupiler Pro League en ont déjà marre de la VAR et le président de La Gantoise , Ivan de Witte, réclame aujourd'hui une extension du recours à la vidéo pour les entraîneurs. Le fameux «» cher au foot US. Une proposition pris en compte par l'administrateur-délégué du championnat belge, Pierre François. «, a expliqué M. François.» .La Pro League évoquera le sujet et discutera de ces idées avec le comité de l'arbitrage, le 13 novembre prochain.Si les bancs de touche se mettent aussi à réclamer la video, attendez-vous à des matchs qui durent cinq heures trente.