La presse belge envoie Preud'homme à Bordeaux

Ça sent le sapin pour Gourvennec. La nouvelle défaite des Girondins à domicile face à Caen (0-2) pourrait (enfin) être celle de trop pour Jocelyn Gourvennec . Si bien que la presse belge a décidé de plonger sa tête dans l'actualité bordelaise.Selon, le successeur de Gourvennec pourrait n'être autre que Michel Preud'homme . Il ne resterait que «» à ajouter pour parvenir à un accord entre l'état-major bordelais et le technicien belge, qui s'engagerait alors pour une durée de deux et demi.Passé par le Standard de Liège ou Bruges, Preud'homme a été un temps pressenti pour remplacer Roberto Martinez à la tête des Diables Rouge en vue de la Coupe du Monde 2018.Ou comment passer virtuellement d'Hazard et Lukaku à De Préville et Maurice-Belay.