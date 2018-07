La première séance du reste de leur vie

Pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, l’Angleterre est sortie mardi soir, face à la Colombie, victorieuse d’une séance de tirs au but et s’apprête ainsi à disputer son premier quart de finale de Mondial depuis douze ans. Et Gareth Southgate peut enfin décrocher un boulet lourd de vingt-deux années de souffrance.

» Le sport de haut niveau: un puzzle de détails, psychologiques, sportifs, humains. Ça s’est passé un soir de juin 96, à Londres. Le 26 juin 1996, exactement, à l’issue d’une demi-finale de championnat d’Europe, six ans après une première défaite au même étage, lors de la Coupe du monde italienne, face à la RFA. Pour 1990, les coupables s’appellent Stuart Pearce et Chris Waddle . Pour 96, Gareth Southgate : un homme que Terry Venables a envoyé tirer lors de la séance de tirs au but la plus importante de l’histoire du foot anglais alors qu’il n’en avait tiré qu’un seul dans sa vie. Raté, évidemment. De quoi foutre une vie en l’air. Après la compétition, Southgate part alors se changer les idées avec sa femme, à Bali, et décide de l’emmener visiter un temple bouddhiste. Là, un moine l’interpelle: «» Une boucle, sans fin.On connaît la suite: depuis cet échec en demi-finale de son Euro, lors de laquelle elle avait remporté une séance de tirs au but en quarts de finale contre l’Espagne, l’Angleterre s’est enroulée dans une malédiction foudroyante qui aura donc duré vingt-deux ans. Vingt-deux piges à entretenir la légende de la nation qui se plante toujours au moment où les nerfs ont interdiction de lâcher. Puis, en septembre 2016, Gareth Southgate s’est retrouvé avec la crinière desentre les doigts et a réalisé: «» Mieux: le sélectionneur anglais a bossé dans son coin, retourné le problème dans tous les sens, longtemps discuté de la chose avec le responsable technique de la FA, Dan Ashworth, et a conclu qu’il n’y avait «» dans une séance de tirs au but, seulement «» . Et il fallait bien que ça arrive. Après une phase de poules globalement maîtrisée, l’Angleterre a retrouvé ses vieux démons, mardi soir, à Moscou, au bout d’un huitième de finale de Coupe du monde délirant face à la Colombie.Cette issue obsédait Southgate depuis plusieurs mois, mais pas seulement: c’est devenu enjeu pour toutes les catégories d’âge. Ainsi, Dan Ashworth a été vu en train d’organiser des compétitions de putting dans certains hôtels, notamment lors de la Coupe du monde U20 remportée par l’Angleterre en Corée du Sud en 2017. La règle: deux équipes de cinq, une chance pour rentrer le putt, l’autorisation de crier. En parallèle, la FA a diligenté des experts sur une étude réalisée par le chercheur norvégien Geri Jordet, qui a étudié l’intégralité des séances de tirs au but en Coupe du monde entre 1976 et 2010. La conclusion? Les joueurs anglais étaient ceux qui prenait le moins de temps pour s’élancer (0.28 secondes).Voilà ce qu’a dit de tout ça Gareth Southgate avant la rencontre contre la Colombie: «» Et le sélectionneur a confirmé que l’exercice était pratiqué à l’entraînement depuis le mois de mars, via une mise en situation totale: un départ du milieu de terrain pour s’échauffer alors que les analystes vidéos de Southgate (Stephen O’Brien et Mike Baker) ont étudié avec attention les tireurs des autres nations, histoire de préparer Jordan Pickford Tout simplement car dans la tête de Southgate, une séance de tirs au but n’a rien d’une partie de roulette russe: l’exercice est maîtrisable, si bien que l’ancien coach de Middlesbrough avait établi sa liste de tireurs potentiels depuis maintenant près de deux mois. Ce qu’on a vu mardi soir: un échec prévisible. Celui de Jordan Henderson , pourtant sur le terrain lors de l’élimination aux tirs au but de l’Angleterre face à l’Italie lors de l’Euro 2012. Pourquoi prévisible? Car le capitaine de Liverpool est arrivé vers David Ospina en jonglant, incapable de maîtriser le temps, laissant le portier colombien sortir, c’est vrai, un arrêt fantastique. Pour le reste, un 4/4 qui a laissé Pickford sortir la tentative de Carlos Bacca et devenir un héros au bout d’une rencontre qui aura surtout définitivement prouver à quel point cette Angleterre a progressé mentalement depuis l’arrivée de Southgate aux manettes, elle qui est arrivée en Russie sans réel objectif, mais qui se retrouve désormais dans une position de réel outsider. Vraiment?Oui, vraiment, même si lesauront montré des limites lors de la prolongation face aux Colombiens et qu’on a cru les voir se liquéfier de nouveau sous le poids de la pression. Puis, une image: celle d’un Southgate en transe, habité par la première qualification du pays pour les quarts de finale d’une Coupe du monde depuis 2006 et qui est venu raconter après la rencontre son envie de «(...)(...)(24 confrontations, huit victoires anglaises, sept victoires suédoises, neuf nuls). » Maintenant, c’est une autre histoire qui commence et Southgate ne ressent déjà plus rien à l'épaule.