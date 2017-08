La Premier League veut raccourcir le mercato

Le 7 septembre prochain, les clubs de Premier League pourraient voter la fin du mercato d'été 2018 une semaine avant la reprise du championnat. Avec dans l'idée d'engendrer une évolution à l'échelle européenne ?

« Impossible de bosser avec les clubs anglais de mi-juin à mi-juillet. » Franck Belhassen, agent

L'Angleterre avant toute l'Europe ?

Uniformiser les calendriers

Le 7 septembre prochain, les clubs de Premier League se réuniront et voteront. L'objet ? Entériner dès l'été 2018 la clôture du mercato estival une semaine avant la reprise de la Premier League. À la nuance près que la mesure ne couvrirait que les transactions à l'intérieur du Royaume, et n'empêcherait pas une vente de dernière minute vers la France , l' Espagne ou l' Allemagne ... «» , s'amuse Christian Gourcuff . L'entraîneur de Rennes est plutôt favorable à l'évolution qui devrait naître en Angleterre : «» La fin de l'enchevêtrement du mercato avec la compétition est une demande récurrente des techniciens à travers le monde – Mourinho et Allegri les derniers en date –, toujours prompts à se plaindre du départ d'un joueur clé en cours de saison. Même du côté d'un agent comme Franck Belhassen, qui vient de placer Sébastien Corchia à Séville, le raccourcissement de la fenêtre des transferts serait une bonne nouvelle.» Le système actuel, c'est un casse-tête comparable à ceux des entraîneurs, car «» . Surtout, cela permettrait d'éviter de devoir affronter des demandes urgentes de clubs paniqués «» , surtout en Angleterre où l'on a l'habitude de travailler tardivement sur les transferts. «Les clubs anglais pourraient donc changer leur agenda et leurs habitudes, ce qui intrigue le directeur général de l'UCPF Philippe Diallo : «» Et pourraient dans l'absolu entraîner une profonde réforme à l'échelle européenne, car malgré la concurrence de «» , la Premier League est l'un des moteurs du marché. «» Et avec la quasi-certitude que les autres championnats emboîtent plus ou moins le pas, car «Avant néanmoins, de voir tous les championnats européens accepter de clôturer leur marché avant la reprise de leur championnat, il faudra pour l'UEFA imposer une uniformisation des calendriers. «» , propose Christian Gourcuff , pour qui le dossier doit être piloté «» . Pour éviter qu'un club comme Liverpool ne soit obligé de se priver d'un Coutinho – qui a la tête à Barcelone – pour un barrage de Ligue des champions... «» Le vote du 7 septembre 2017 n'aura donc pas vocation à prémunir les clubs anglais face aux quelques mastodontes européens en mesure de faire leurs courses en Premier League. Mais pour Franck Belhassen, l'idée est là : «