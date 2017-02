La Premier League s'attaque au streaming illégal

0

AL

Le football anglais et ses associés télévisuels (Sky, BT...) chassent les sorcières du XXIsiècle. Le streaming illégal est la plus grosse menace pour les droits TV du ballon rond britannique.Mercredi matin, cinq personnes ont été arrêtées après des perquisitions à leur domicile. Ils sont accusés de vendre des box de type Kodibox qui, une fois modifiées, permettent de diffuser les rencontres de Premier League gratuitement sur internet. Ce trafic aurait rapporté 250 000 livres aux cinq suspects, estime la Fédération contre le vol de copyright (FACT).La Fédération a mené cette opération en collaboration directe avec la Premier League, Sky, BT Sport et Virgin Media, et affirme que cela constitue un avertissement pour toutes les personnes impliquées : «» , a déclaré Kieron Sharp, le directeur de FACT.Tandis que Sky paye onze millions par rencontre, ce streaming illégal fait peur à la Premier League. Selon des sources de l'industrie sportive, le record d'un million de spectateurs en streaming a été atteint cette saison pour un match du championnat.C'est plus que le nombre de spectateurs de Monaco sur les dix dernières saisons cumulées...